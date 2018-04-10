Во Львове "любители российской попсы" избили украинцев: соцсети не утихают

По словам автора поста, на выходе из заведения они стали обсуждать недопустимость российской попсы в общественных заведениях. В этот момент к ним подошел мужчина, который был возмущен, что кому-то не нравится русский язык во Львове, в результате чего завязалась драка.

Пользователей интернета возмутила новость о том, что во Львове любители российской попсы на Пасху избили украинцев. Инцидент произошел на Пасху, однако пользователи соцсетей ведут ожесточенные дискуссии до сих пор.

Об инциденте на своей странице в Facebook сообщил Radko Mokryk.

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"Львов. Пасха. Центр города, улица Леси Украинки. Бар "Барбидон". Нас пятеро - двое парней и три девушки. В заведении гудит "Ласковый май" и "Медуза". Компания за соседним столиком развлекается. Дважды делаем персоналу замечания. Без хамства, без наездов. Рассчитываясь, говорю официанту, что, "очевидно, мы больше сюда не придем". Выходим", - написал он.

По словам автора поста, на выходе из заведения они стали обсуждать недопустимость российской попсы в общественных заведениях. В этот момент к ним подошел мужчина, который был возмущен, что кому-то не нравится русский язык во Львове. В результате завязалась драка: любители российской попсы избили компанию, пострадали и девушки.

Уточняется, что на место происшествия очевидцы вызвали полицию. На нападавших пострадавшие написали заявление.

Как сообщал УНИАН, на столичной Борщаговке молодчики избили продюсера телеканала, после чего пытались ограбить супермаркет.