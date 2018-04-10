Во Львове "любители российской попсы" избили украинцев: соцсети не утихают

11:10, 10 апреля 2018
Общество
1086
 

Об инциденте на своей странице в Facebook сообщил Radko Mokryk.

Читайте такжеНа Львовщине осудили бойца АТО, который разбил яйцо на голове активистки

"Львов. Пасха. Центр города, улица Леси Украинки. Бар "Барбидон". Нас пятеро - двое парней и три девушки. В заведении гудит "Ласковый май" и "Медуза". Компания за соседним столиком развлекается. Дважды делаем персоналу замечания. Без хамства, без наездов. Рассчитываясь, говорю официанту, что, "очевидно, мы больше сюда не придем". Выходим", - написал он.

По словам автора поста, на выходе из заведения они стали обсуждать недопустимость российской попсы в общественных заведениях. В этот момент к ним подошел мужчина, который был возмущен, что кому-то не нравится русский язык во Львове. В результате завязалась драка: любители российской попсы избили компанию, пострадали и девушки.

Уточняется, что на место происшествия очевидцы вызвали полицию. На нападавших пострадавшие написали заявление.

Как сообщал УНИАН, на столичной Борщаговке молодчики избили продюсера телеканала, после чего пытались ограбить супермаркет.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Львов#националисты