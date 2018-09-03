Фигуранта дела "титушек" Чемеса приговорили к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы

В прокуратуре подчеркнули, что Сергей Чемес сразу после задержания активно сотрудничал со следствием.

Один из обвиняемых по делу о похищении, пытках майдановцев в январе-феврале 2014 года Сергей Чемес заключил сделку со следствием о признании вины по всем инкриминируемым ему статьям.

Как сообщает Громадське, речь идет о пособничестве в похищении, пытках майдановцев, препятствовании мирным собраниям, а также хулиганство. Чемесу грозило до 10 лет лишения свободы.

Теперь же его приговорили к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы. Приговор вступит в силу через месяц.

Также Чемесу зачтут срок, отбытый им в изоляторе временного содержания (ИВС), а также на него распространится так называемый закон Савченко (1 год за два). В ИВС Чемес находился в течение 1,5 лет.

Поэтому в целом Чемес отбудет под стражей около 2 месяцев. Адвокаты Чемеса сказали, что не будут оспаривать решение суда.

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В прокуратуре отметили, что мужчина сразу после задержания активно сотрудничал со следствием, давал разоблачающие показания против других фигурантов дела «титушек».

В частности, его показания стали весомыми для установления вины Крысина, Серова, Чередника, Хачатряна. Также в прокуратуре отметили, что он непосредственно не совершал насильственных действий в отношении Иваненко и не применял оружия к Веремию, а держал его, пока не подбежали другие «титушки». Также Чемес ранее не был судим и имеет на иждивении трех несовершеннолетних детей.

Заключенное соглашение также обязывает Чемеса и в дальнейшем сотрудничать со следствием, давать разоблачающие показания.

Также во время заседания к Чемесу обратились потерпевшие - Светлана Коротко и Екатерина Заварушка, попросив его «осознать тяжесть совершенного преступления, больше так не поступать и сотрудничать со следствием».

По данным следствия Сергей Чемес работал в охранной фирме Юрия Крысина «Пятый регион».

По делу в отношении другого подозреваемого Юрия Крысина объявлен перерыв до 12 сентября. Защитники обвиняемого обратились в суд с заявлением о начале слушания дела сначала - с подготовительного заседания.

Теперь он остается единственным обвиняемым в деле.

Справка УНИАН. Дарницкий райсуд Киева рассматривает дело в отношении Крысина и Чемеса по трем эпизодам.

По данным следователей, в январе 2014 года возле станции метро «Петровка» «титушки» похитили Владислава Иваненко, вывезли в лесополосу в палаточный лагерь «титушек» возле станции метро "Бориспольская" и пытали, требуя под видеозапись предоставить определенную информацию.

Крысину и Чемесу инкриминируется привлечение лиц к охране лагеря «титушек» и предоставление указаний о совершении противоправных действий в отношении потерпевшего Иваненко.

По второму эпизоду дела Крысин и Чемес выступают как организаторы «титушек», которые 18 февраля 2014 года, за несколько часов до нападения на журналиста Вячеслава Веремия, бросали взрывчатку на баррикады «майдановцев» на улице Прорезной в Киеве. Также по данному эпизоду Крысину и Чемесу инкриминируется противодействие участникам акций протеста, поскольку они поставили подчиненным "титушкам" задачу не выпускать и не впускать активистов с/на Майдан Незалежности путем применения к ним насилия.

По третьему эпизоду дела - об убийстве Веремия - обвиняется только Чемес, поскольку Крысину уже вынесен приговор в соответствующем производстве. 22 декабря 2017 года Шевченковский районный суд приговорил Крысина к 4 годам лишения свободы с отсрочкой наказания на 2 года.

13 июня 2018 года Апелляционный суд Киева частично удовлетворил жалобу прокуратуры и представителей потерпевшей стороны на решение Шевченковского райсуда, назначив при этом Крысину новый приговор - 5 лет реального лишения свободы.