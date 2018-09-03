Обвинение просит для Чемеса 3 года и 3 месяца лишения свободы

Судья заслушала соглашение о признании вины Чемесом, озвученное во время заседания прокурором, и удалилась в совещательную комнату принимать решение об утверждении этого соглашения.

Обвинение просит для Сергея Чемеса, который вместе с Юрием Крысиным обвиняется в похищении человека и препятствовании мирным акциям, наказание в виде лишения свободы на 3 года и 3 месяца.

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Об этом корреспонденту УНИАН сообщила прокурор Юлия Малашич. Она рассказала, что обвинение, принимая во внимание то, что Чемес сотрудничал со следствием и заключил соглашение о признании вины, просит суд назначить ему наказание в виде 3 лет и 3 месяцев лишения свободы. Также она добавила, что решение судьи Ольги Просаловой будет оглашено не ранее 18.00 сегодня.

Как сообщал УНИАН, в феврале этого года в Дарницкий райсуд Киева поступил обвинительный акт в отношении Крысина и Чемеса, после этого адвокаты Крысина неоднократно заявляли отвод судье Любови Леонтюк, которую изначально назначили рассматривать это дело, но им отказывали в удовлетворении этих отводов. В начале лета прокуроры уже начали зачитывать обвинительное заключение, но адвокаты Крысина в очередной раз заявили об отводе судьи Леонтюк, и это заявление удовлетворила судья Ольга Просалова, которую впоследствии автоматизированная система документооборота суда назначила рассматривать дело.

Справка УНИАН. Дарницкий райсуд Киева рассматривает дело в отношении Крысина и Чемеса по трем эпизодам.

По данным следователей, в январе 2014 года возле станции метро «Петровка» «титушки» похитили Владислава Иваненко, вывезли в лесополосу в палаточный лагерь «титушек» возле станции метро "Бориспольская" и пытали, требуя под видеозапись предоставить определенную информацию.

Крысину и Чемесу инкриминируется привлечение лиц к охране лагеря «титушек» и предоставление указаний о совершении противоправных действий в отношении потерпевшего Иваненко.

По второму эпизоду дела Крысин и Чемес выступают как организаторы «титушек», которые 18 февраля 2014 года, за несколько часов до нападения на журналиста Вячеслава Веремия, бросали взрывчатку на баррикады «майдановцев» на улице Прорезной в Киеве. Также по данному эпизоду Крысину и Чемесу инкриминируется противодействие участникам акций протеста, поскольку они поставили подчиненным "титушкам" задачу не выпускать и не впускать активистов с/на Майдан Незалежности путем применения к ним насилия.

По третьему эпизоду дела - об убийстве Веремия - обвиняется только Чемес, поскольку Крысину уже вынесен приговор в соответствующем производстве. 22 декабря 2017 года Шевченковский районный суд приговорил Крысина к 4 годам лишения свободы с отсрочкой наказания на 2 года.

13 июня 2018 года Апелляционный суд Киева частично удовлетворил жалобу прокуратуры и представителей потерпевшей стороны на решение Шевченковского райсуда, назначив при этом Крысину новый приговор - 5 лет реального лишения свободы.