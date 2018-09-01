На 83-м году жизни скончался известный украинский диссидент Юрий Бадзё

Юрий Бадзё - украинский литературовед, публицист, политический деятель, участник национально-демократического движения в Украине с начала 1960-х годов.

На 83-м году жизни скончался выдающийся украинский диссидент Юрий Бадзё.

Об этом в Facebook сообщил другой диссидент, журналист Олесь Шевченко.

«Только что умер выдающийся украинский диссидент Юрий Бадзё», - написал он.

Юрий Бадзё родился 25 апреля 1936 года в с. Копыновцы, ныне Мукачевского района Закарпатской области - украинский литературовед, публицист, политический деятель, участник национально-демократического движения в Украине с начала 1960-х годов.

В 1958 году окончил филологический факультет Ужгородского государственного университета.

Работал в Институте литературы имени Тараса Шевченко.

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В 1961-1964 годах был членом Совета первого в Украине неформального объединения национально-демократического направления - Киевского клуба творческой молодежи. За участие в Шевченковских вечерах и акциях протеста против политических арестов во время премьеры фильма Сергея Параджанова «Тени забытых предков» в августе 1965 года Бадзё уволили с работы и исключили из КПСС.

За антисоветскую пропаганду 12 декабря 1979 года был приговорен к 7 годам заключения, которое отбывал в лагере в Мордовии, и 5 лет ссылки в Республике Саха. Из-за отказа писать ходатайство об освобождении вышел на свободу только 9 декабря 1988 года.

В 1989-1990 годах работал заведующим отделом Общества украинского языка имени Т.Шевченко, в 1990-1992 годах - председатель Национального совета Демократической партии Украины.

С июня 1993 года работал научным редактором в Институте философии НАНУ.

Член Союза писателей Украины с 1996 года. Автор многочисленных публицистических статей, обращений, заявлений об украинских писателей, украинской литературе, переводов с немецкого языка в периодических изданиях.

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