Ликвидация Захарченко: главарь "ДНР" в кафе "Сепар" поминал Кобзона - СМИ

Поминки организовала личная охрана Захарченко.

Погибший в результате взрыва в донецком кафе "Сепар" главарь "ДНР" Александр Захарченко поминал в заведении российского певца Иосифа Кобзона, который умер от рака 30 августа.

Об этом сообщает Telegram-канал "Незыгарь" со ссылкой на источник.

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"По словам источника, Захарченко пришел в кафе "Сепар" помянуть Кобзона. Их (поминки) организовывала личная охрана главы ДНР", - говорится в сообщении.

Кафе "Сепар" находится в 200 метрах от резиденции Захарченко, и, по информации СМИ, принадлежит начальнику его охраны, однако сам главарь "ДНР" там редко появлялся. Это заведение - одно из любимых мест отдыха террористов.

Как сообщал УНИАН, 31 августа, стало известно о гибели главаря боевиков «ДНР» Захарченко - он получил смертельное ранение в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка, в котором на тот момент находился.

Напомним, Кобзон умер 30 августа после 13 лет борьбы с раком. Он неоднократно посещал подконтрольные боевикам города Донецк и Луганск с концертами, также заявляя о поддержке членов незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Главари боевиков наградили Кобзона знаками "За заслуги перед "ДНР/ЛНР".