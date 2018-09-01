Бомба в светильнике: СМИ раскрыли подробности ликвидации Захарченко (видео)

Взрывное устройство привели в действие с помощью телефонного звонка.

Взрывное устройство, которое было приведено в действие в кафе «Сепар» в Донецке, в результате чего погиб глава "ДНР" Александр Захарченко, по предварительным данным, было заложено в люстру или торшер в помещении.

Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает газета «Коммерсантъ».

Для того, чтобы оно сработало, как указали собеседники издания, достаточно было позвонить по телефону.​ Установить бомбу таким образом, как пояснили газете источники в силовых структурах, без помощи «своих» было практически невозможно. Кафе, как указывает «Коммерсантъ», принадлежало начальнику охраны главы ДНР, в нем часто бывали высокопоставленные гости, поэтому «Сепар» тщательно охранялся.

Пособников преступления в связи с этим донецкие силовики, по данным источников газеты, ищут среди ближайшего окружения Захарченко. При этом человек, который привел взрывное устройство в действие, как полагают собеседники издания, в момент взрыва находился рядом с кафе и видел, когда Захарченко приехал на место. Звонок, который привел в действие взрывное устройство, он, по версии сотрудников донецких правоохранительных органов, сделал, как только глава ДНР вошел внутрь заведения.

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Как сообщал УНИАН, 31 августа, стало известно о гибели главаря боевиков «ДНР» Захарченко - он получил смертельное ранение в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка, в котором на тот момент находился.

В Службе безопасности Украины подтвердили факт гибели Захарченко и высказали предположение, что его смерть может быть результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, прежде всего, связанных с распределением бизнеса, отобранного в течение 2014-2018 годов. Кроме того, в СБУ не исключают причастности к убийству главаря боевиков и российских спецслужб, для которых достаточно одиозная фигура Захарченко могла стать лишней и мешать.

В Министерстве иностранных дел РФ обвинили Украину в убийстве Захарченко и потребовали от Запада гарантировать проведение непредвзятого расследования убийства главаря «ДНР».

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Захарченко и пообещал оккупированному Донбассу поддержку после убийства главаря боевиков «ДНР».