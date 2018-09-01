Бомба в светильнике: СМИ раскрыли подробности ликвидации Захарченко (видео)
Взрывное устройство, которое было приведено в действие в кафе «Сепар» в Донецке, в результате чего погиб глава "ДНР" Александр Захарченко, по предварительным данным, было заложено в люстру или торшер в помещении.
Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает газета «Коммерсантъ».
Для того, чтобы оно сработало, как указали собеседники издания, достаточно было позвонить по телефону. Установить бомбу таким образом, как пояснили газете источники в силовых структурах, без помощи «своих» было практически невозможно. Кафе, как указывает «Коммерсантъ», принадлежало начальнику охраны главы ДНР, в нем часто бывали высокопоставленные гости, поэтому «Сепар» тщательно охранялся.
Пособников преступления в связи с этим донецкие силовики, по данным источников газеты, ищут среди ближайшего окружения Захарченко. При этом человек, который привел взрывное устройство в действие, как полагают собеседники издания, в момент взрыва находился рядом с кафе и видел, когда Захарченко приехал на место. Звонок, который привел в действие взрывное устройство, он, по версии сотрудников донецких правоохранительных органов, сделал, как только глава ДНР вошел внутрь заведения.
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Как сообщал УНИАН, 31 августа, стало известно о гибели главаря боевиков «ДНР» Захарченко - он получил смертельное ранение в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка, в котором на тот момент находился.
В Службе безопасности Украины подтвердили факт гибели Захарченко и высказали предположение, что его смерть может быть результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, прежде всего, связанных с распределением бизнеса, отобранного в течение 2014-2018 годов. Кроме того, в СБУ не исключают причастности к убийству главаря боевиков и российских спецслужб, для которых достаточно одиозная фигура Захарченко могла стать лишней и мешать.
В Министерстве иностранных дел РФ обвинили Украину в убийстве Захарченко и потребовали от Запада гарантировать проведение непредвзятого расследования убийства главаря «ДНР».
Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Захарченко и пообещал оккупированному Донбассу поддержку после убийства главаря боевиков «ДНР».