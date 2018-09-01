«1 сентября с Героем»: в Киеве школьники почтили погибших воинов (фото)

Инициатива отдать дань уважения защитникам Украины принадлежит учащимся и педагогам Технического лицея Шевченковского района в Киеве.

В День знаний школьники в Киеве вместе с родителями и учителями почтили погибших украинских воинов.

Как передает Радио Свобода, акция состоялась возле «Стены памяти», на стенах Михайловского Златоверхого монастыря.

Инициатива отдать дань уважения защитникам Украины принадлежит учащимся и педагогам Технического лицея Шевченковского района в Киеве.

«Мы – украинцы, должны уважать тех, кто защищает нашу страну, тех, кто получил вечную жизнь в бою, благодаря кому мы живем, учимся, работаем под мирным небом. Наши учителя и ученики решили отойти от традиций – мы теперь каждый год будем встречать 1 сентября здесь, у «Стены памяти», чествовать наших современных героев», – рассказала директор лицея Елена Илюшина.

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Подобные акции, как и уроки патриотического воспитания, проводят во многих учебных заведениях Украины, особенно с началом аннексии Крыма и боевых действий на востоке Украины.

В 2015-м Министерство образования и науки Украины утвердило концепцию национально-патриотического воспитания.