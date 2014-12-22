"Первый канал" признался, что сюжет о "распятом мальчике" был фейком

Поводом вспомнить лживый сюжет, выпущенный в эфир еще в июле, стал вопрос журналистки Ксении Собчак, заданный президенту РФ Владимиру Путину во время пресс-конференции. Она говорила о неправдивой информации, которая транслируется федеральными СМИ и вспомнила о фейковом сюжете "Первого канала", за который его авторы так и не извинились. Об этом сообщает ТСН.

Ведущая вечерней программы "Время" заявила о том, что сюжет о распятом в Славянске мальчике пустили в эфир, не имея никаких доказательств истории, но при этом назвала рассказ "реальным" и продолжила запугивать телезрителей "расстрелами и авианалетами" на Востоке Украины.

Читайте такжеРоссийский телеканал LifeNews обнародовал очередной фейк: в главной роли - псевдокиборги

"У журналистов не было и нет доказательств этой трагедии, но это реальный рассказ реально существующей женщины, которая сбежала из ада в Славянске. То, о чем она говорила, стало звеном в бесконечной цепочке свидетельств. О судьбе десятков детей, разорванных снарядами, расстрелянных при попытке убежать, погибших во время авианалетов и артобстрелов", - сказала Зейналова.

Также она назвала рассказ беженки из Славянска "болезненной фантазией женщины, чья психика не выдержала ада круглосуточного обстрела".

При этом, никаких извинений за трансляцию непроверенной информации в эфире не было.