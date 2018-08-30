Врач, который 18 лет лечил Кобзона, до сих пор не знает о его смерти - СМИ

С самого утра он находится в операционной, где нет связи.

Доктор-онколог Михаил Давыдов, который 18 лет лечил российского певца Иосифа Кобзона и помогал ему бороться с раком, до сих пор не знает о смерти артиста.

Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

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"Врач Михаил Давыдов, который лечил Иосифа Кобзона 18 лет и прошел с ним всё, - до сих пор не знает о смерти артиста. С утра он находится в операционной, где нет связи", - говорится в сообщении.

До 2017 года Давыдов возглавлял Российский онкологический научный центр имени Блохина, в котором проходил лечение Кобзон.

Как сообщал УНИАН, сегогдня, 30 августа, стало известно, что Иосиф Кобзон умер. Последний месяц певец провел в больнице. Он лежал в реанимационном отделении частной клиники в центре Москвы.