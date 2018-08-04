На Закарпатье женщина хотела продать свою соседку-инвалида с двухлетним сыном для попрошайничества

Злоумышленница хотела продать женщину с ребенком за 2,5 тысячи долларов.

На Закарпатье 38-летняя местная жительница пыталась за 2,5 тысячи долларов США продать для трудовой эксплуатации мальчика 2016 года рождения, а также его 39-летнюю мать.

Как сообщили в полиции Закарпатья, 39-летняя женщина - соседка злоумышленницы и инвалид третей группы.

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"Правоохранители установили, что 38-летняя жительница Мукачево за 2,5 тысячи долларов США должна была передать для трудовой эксплуатации – попрошайничество – мальчика 2016 года рождения и его 39-летнюю мать, инвалида 3-й группы, которые жили в соседнем доме", - говорится в сообщении.

Злоумышленницу задержали в порядке ст. 208 УПК в момент передачи ребенка и получения денег.

Полиция работала в рамках уголовного производства, открытого в июле текущего года, по ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины. Сейчас женщина находится в изоляторе временного содержания. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, в Хмельницкой области 32-летнюю женщину, которая в феврале пыталась продать своего 4-летнего сына для занятия попрошайничеством, приговорили к 5 годам лишения свободы.