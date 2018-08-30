Предупреждение для Рыб и удачное время для Овнов: появился прогноз на сентябрь для всех знаков зодиака

Сентябрь – время новых проектов, которые мы до сих пор с разных причин - как объективных, так и субъективных – откладывали в долгий ящик, утверждают астрологи.

По прогнозам астрологов, первый месяц осени - время для реализации задуманных планов. Они говорят, что результат превзойдет все ожидания.

О том, что еще ждет все знаки Зодиака в сентябре, рассказала ТСН астропсихолог Валентина Виттрок.

Овен

Если вы давно мечтали о новой должности, лучшего времени для продвижения по карьерной лестнице и не подобрать. Правда, чтобы получить желаемое, придется проявить себя с лучшей стороны – показать начальству, как говорится, товар лицом. Докажите, что способны на многое, и вас оценят по достоинству.

Телец

В сентябре не стоит ждать манны небесной – достичь своих целей смогут только те, кто любит и умеет работать. Кстати, это будет касаться не только работы, но и личной жизни: чтобы выстроить отношения с любимым человеком, придется потрудиться. Ничего не пускайте на самотек – это чревато потерями.

Близнецы

Перемены, которые ждут вас в это время, коснутся всех сфер жизни, но приоритет звезды все-таки отдадут смене места жительства. Поэтому, если вы собираетесь сменить тесную квартиру на более просторную или, тем более, загородный дом, имеет смысл заранее подготовиться к переезду – он будет непростым.

Рак

Вам придется на собственном опыте убедиться в справедливости старинной мудрости о том, что один в поле не воин – даже элементарный бытовой вопрос не удастся решить самостоятельно, не говоря уже о серьезных профессиональных проектах. Если хотите достичь успеха, собирайте команду единомышленников.

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Лев

Делая решительные шаги в направлении цели, вы рискуете уподобиться слону в посудной лавке, который, совершенно того не желая, крушит все на своем пути. Вспомните, что лучшее – враг хорошего, и оставьте все как есть: иногда, чтобы сохранить достигнутое, рекомендуется не идти вперед, а стоять на месте.

Дева

Вашим спутником в это время станет интуиция: что бы ни произошло, обращайтесь к ней – не подведет. На повестке дня окажутся преобразования в собственном доме: вероятно, потребуется ремонт, делая который не стоит скупиться на строительные материалы – в конце концов, от этого будет зависеть ваш комфорт.

Весы

Возможно, человек, которого вы встретите, покажется вам идеальным во всех отношениях. Однако звезды рекомендуют вам не торопиться с преждевременными выводами: чтобы избежать разочарования, которое может оказаться весьма неприятным, лучше не очаровываться, а там время все расставит по своим местам.

Скорпион

Не стоит терпеть то, что по какой-то причине вас не устраивает: работу, которая перестала приносить моральное и материальное удовлетворение, и отношения с некогда любимым человеком, ставшим вам чужим. Смело отказывайтесь от всех "чемоданов без ручки", жить без этого груза вам будет гораздо легче.

Стрелец

После напряженного – во всяком случае, в профессиональном отношении – лета можно будет наконец-то перевести дух и отдохнуть. Лучше всего, сменить обстановку и отправиться куда-нибудь к теплому морю, но, если такой возможности нет, сойдет и загородная дача, где можно провести время вдали от всех.

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Козерог

Понимание того, что жизнь – цепь взаимосвязанных событий, где каждый фрагмент важен как для прошлого, так и для будущего, значительно облегчает наше к ней отношение. Все, что сегодня будет вам непонятно, уже завтра получит логичное объяснение, главное – не торопиться с негативными выводами.

Водолей

Не стоит сосредотачиваться только на работе – какой бы важной она ни была, свет клином на ней не сходится. Уделите внимание личной жизни, которая в последнее время по причине тотальной занятости находится в загоне – в противном случае у вашей второй половинки лопнет терпении и вы останетесь в одиночестве.

Рыбы

Добиться своего от окружающих можно будет, только проявив несвойственное вам качество – коммуникабельность. Но, поскольку развивать его никогда не поздно, звезды рекомендуют вам этим заняться. Чужая негативная энергетика может загубить на корню любые благие намерения, так что лучше избегать ее носителей.