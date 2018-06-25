Гриневич озвучила новации вступительной кампании 2018 года

Министр сообщила, что будут учитываться сертификаты ВНО 2016-2018 годов, но по иностранным языкам - только 2018 года.

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич сообщила, что введен ряд новаций для вступительной кампании 2018 года для того, чтобы она была более объективной и давала большие возможности для абитуриентов.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на брифинге она заявила, что одной из новаций является то, что будут засчитываться сертификаты ВНО 2016, 2017 и 2018 годов.

По словам министра, это не касается ВНО по иностранному языку, поскольку в этом году формат теста был изменен - к нему добавлено аудирование.

Гриневич отметила, что теперь делаются по предметам «соразмерные тесты, и этим также мы расширяем возможности абитуриента - если они не удовлетворены своим сертификатом, то могут сдать через год, и если там будут лучше результаты, то они примут сертификат с лучшим результатом»

Министр отметила, что среди нововведений также унификация предметов ВНО.

«Раньше абитуриентам было очень сложно, потому что на одну и ту же специальность в одном вузе одни предметы, а в другом - другие», сказала она и при этом напомнила, что в предыдущие годы вузы сами выбирали, по каким предметам зачислять в заведение, то в этом году все унифицировано под каждую конкретную специальность.

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Гриневич сообщила, что уменьшено количество заявлений, которые абитуриент может подавать для участия в конкурсе на места государственного и регионального заказа - с 9 заявлений на 4 специальности в 2017-м, до 7 заявлений на 4 специальности в 2018 году. Она напомнила, что ранее такое «огромное количество заявлений, которые имели очень низкую приоритетность для абитуриентов, просто создавали излишнюю загруженность системы и были абсолютно непродуктивными».

Кроме того, изменен региональный, сельский и отраслевой коэффициенты по результатам вступительной кампании 2017 года. В частности, министр рассказала, что сельский коэффициент будет начисляться тогда, когда абитуриент зарегистрирован в селе не менее двух лет до дня завершения подачи заявлений о вступлении, и которые в год поступления получили полное общее среднее образование в школах, расположенных на территории сел. По ее словам, такие условия введены, потому что в прошлом году были попытки схитрить, чтобы получить такой коэффициент.

Гриневич также сообщила, что установлено минимальное количество баллов - 150 для вступления на медицинские специальности «стоматология», «медицина», «педиатрия».

«Это была четкая позиция Министерства здравоохранения. Об этом предупредили заранее», - отметила она.

Такая новация, сказала министр, предусматривалась для введения в прошлом году, но тогда объявили о ней поздно, и поступающие не имели возможности учитывать это требование при планировании того, какие ВНО сдавать и какие специальности выбирать.

Гриневич рассказала, что также вместо творческих конкурсов на некоторые педагогические специальности, журналистику и отдельные специализации дизайна введены творческие зачеты, которые дают по сути допуск к конкурсу, который происходит среди допущенных лиц, но по результатам исключительно внешнего независимого оценивания. Эти зачеты можно проводить в течение полугода до начала вступительной кампании.