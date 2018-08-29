Гриневич: Украина создала специальные условия для абитуриентов из оккупированного Крыма

По словам министра, Украина придерживается «политики открытости», создав специальные условия для абитуриентов из оккупированного Крыма.

Невозможность изучения украинского языка в аннексированном Крыму - это проявление репрессий, которые осуществляются против русскоязычного населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, отвечая на вопрос о том, что на полуострове не осталось школ с украинским языком обучения.

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«Они полностью нарушают права русскоязычного населения, и это не что иное, как проявление тех репрессий, которые они совершают против русскоязычного населения и крымских татар», - сказала Гриневич и подчеркнула: «Это ужасная политика России, политика агрессора»

В то же время, добавила министр, Украина придерживается «политики открытости», создав специальные условия для поступающих из оккупированного Крыма. Она напомнила, что дети из Крыма могут учиться дистанционно в любой школе Украины.

На вопрос, не будет ли Украина вводить зеркальные меры, Гриневич ответила: «Мы не агрессоры, мы не оккупанты, мы уважаем другие национальные меньшинства. У нас, действительно, есть русское национальное меньшинство, и на него распространяются те же правила, которые распространяются на все национальные меньшинства в Украине».

Гриневич напомнила, что, кроме того, что есть закон об образовании, в частности, статья 7. «И мы будем имплементировать статью 7 последовательно», - подчеркнула она.