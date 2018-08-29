Под посольством России в Киеве проходит акция памяти погибших в Иловайске (фото, видео)

На акции под посольством России присутствуют несколько десятков людей.

В Киеве под зданием посольства России проходит акция памяти погибших украинских военных в Иловайске в 2014 году .

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Об этом сообщают в Facebook участники акции и очевидцы. На акции под российским посольством присутствуют несколько десятков людей. Они держат в руках флаги Украины и плакаты.

Организаторы акции выложили под посольством РФ кресты с фотографиями военных, погибших в Иловайске.

Участники требуют «наказать президента РФ Владимира Путина» за гибель украинских бойцов в Иловайске в 2014 году.

Справка УНИАН. 28 августа 2014 года украинские войска, которые состояли преимущественно из добровольческих батальонов, попали в окружение в Иловайске Донецкой области. По данным СБУ, под Иловайском на то время находились 3,5 тыс. российских военных. В ночь на 29 августа президент РФ Владимир Путин обратился к боевикам с призывом открыть гуманитарный коридор для украинских военных, оказавшихся в окружении. 29 августа утром украинские военные двумя организованными колоннами начали движение из города по предварительно согласованным с российской стороной маршрутам.

Обе колонны во время выхода из города были расстреляны боевиками и российскими регулярными войсками.

Во время Иловайского котла погибли 366 военных, еще 429 - получили ранения различной степени тяжести, а около 300 - попали в плен. Восемь украинских бойцов, которые воевали в окружении под Иловайском в августе 2014 года, уже три года остаются в плену боевиков.