Переселенцы смогут жить в харьковском городке из модульных домов около трех лет

В Харькове городок из модульных домов для вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской областей рассчитан на 3 года проживания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил и.о. заместителя председателя Харьковской ОГА Вадим Глушко.

«Вообще-то планируется 3 года (проживания - УНИАН). Но мы ожидаем, что политическая ситуация в нашем государстве решится быстрее, и после зимнего периода люди уедут», - сказал Глушко.

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В свою очередь начальник Регионального штаба по оказанию помощи переселенцам из зоны АТО, первый заместитель начальника Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области Александр Волобуев отметил, что городок из модульных домов уже готов для заселения.

По его сведениям, 24 декабря во время сессии Харьковского городского совета будет решаться вопрос о передаче поселка на баланс местных властей.

Волобуев также отметил, что для заселения в модульные дома создан реестр лиц, однако уже есть такие переселенцы, которые отказываются от заселения.

Как сообщал УНИАН, в Харькове завершили строительство поселка из модульных домов для вынужденных переселенцев из Донбасса. Проект по предоставлению временного жилья жителям Донецкой и Луганской областей в зимний период реализуется на средства, выделенные правительством Германии Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ).