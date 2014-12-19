Переселенцы смогут жить в харьковском городке из модульных домов около трех лет
24 декабря во время сессии Харьковского городского совета будет решаться вопрос о передаче поселка на баланс местных властей.
В Харькове городок из модульных домов для вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской областей рассчитан на 3 года проживания.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил и.о. заместителя председателя Харьковской ОГА Вадим Глушко.
«Вообще-то планируется 3 года (проживания - УНИАН). Но мы ожидаем, что политическая ситуация в нашем государстве решится быстрее, и после зимнего периода люди уедут», - сказал Глушко.
Читайте такжеОбщее число внутренне перемещенных лиц в Украине составляет более 498,3 тыс. человек
В свою очередь начальник Регионального штаба по оказанию помощи переселенцам из зоны АТО, первый заместитель начальника Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области Александр Волобуев отметил, что городок из модульных домов уже готов для заселения.
По его сведениям, 24 декабря во время сессии Харьковского городского совета будет решаться вопрос о передаче поселка на баланс местных властей.
Волобуев также отметил, что для заселения в модульные дома создан реестр лиц, однако уже есть такие переселенцы, которые отказываются от заселения.
Как сообщал УНИАН, в Харькове завершили строительство поселка из модульных домов для вынужденных переселенцев из Донбасса. Проект по предоставлению временного жилья жителям Донецкой и Луганской областей в зимний период реализуется на средства, выделенные правительством Германии Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ).