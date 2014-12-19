Части Крыма отключили свет на 4 часа, "тьму" обещают всему полуострову - СМИ
Столица аннексированного Крыма город Симферополь частично обесточен: в пятницу 19 декабря, около 15.00 по киевкому времени несколько крупных районов города остались без света.
Как сообщает корреспондент сайта Крым.Реалии, электроэнергию отключили в районе автовокзала, на Москольце, Старого города и в центре Симферополя.
Также нет света в Евпатории, Раздольном и Красноперекопске.
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Источник в компании Крымэнерго сообщил, что в пятницу 19 октября от электричества будет отключен весь полуостров.
Предположительно отключение электроэнергии продлится до 19.00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что без света 19 декабря осталась большая часть аннексированной Керчи: третьему по величине в Крыму городу Керчи достался самый минимум – 22 Мвт, при обычных 60 Мвт потребления.
Как сообщили крымские энергетики, на полуострове утвердили новый график аварийных веерных отключений электроэнергии, этот план будет применяться по всей территории Крыма.