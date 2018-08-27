Фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" планируют этапировать из Крыма в Ростов - адвокат

В частности речь идет об Узеире и Теймуре Абдуллаевых, Айдере Салединове, Рустема Исмаилове и Эмиле Джемаденове.

Фигурантов симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" в ближайшее время перевезут из оккупированного Крыма в СИЗО российского города Ростов-на-Дону.

Как сообщает "Крым.Реалии", об этом заявил адвокат Эмиль Курбединов на встрече общественного объединения "Крымская солидарность".

"Симферопольские ребята готовятся к этапу в Ростов, где начнется процесс по их делу. Ознакомление с материалами дела закончено. У обвинения все та же схема: те же эксперты, тайная съемка и засекреченные свидетели", - сообщил Курбединов.

В частности речь идет об Узеире и Теймуре Абдуллаевых, Айдере Салединове, Рустеме Исмаилове и Эмиле Джемаденове.

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Как сообщал УНИАН, в октябре 2017 года российские силовики арестовали шестерых жителей Бахчисарая - Тимура Ибрагимова, Марлена Асанова, Мемета Белялова, Сейрана Салиева, Сервера Зекирьяева и Эрнеста Аметова. ФСБ инкриминирует им участие в организации "Хизб -ут-Тахрир". 21 мая 2018 года в Крыму были также задержаны координатор "Крымской солидарности" Сервер Мустафаев и Эдем Смаилов. Обвинения в отношении них приобщили к "делу Хизб ут-Тахрир".

6 июня 2018 года в Симферополе подконтрольный Кремлю Киевский районный суд продлил на два месяца арест фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир» Белялова, Асанова, Аметова, а также задержанных в мае Мустафаева и Смаилова. Всех пятерых оставили в СИЗО до 9 августа.

По словам адвокатов, суд мотивировал свое решение лишь «тяжестью преступления».