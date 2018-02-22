В оккупированном Крыму продолжаются репрессии против крымских татар - Amnesty International

Правозащитники заявляют, что в Крыму незаконно запрещен Меджлис крымскотатарского народа, а российские силовики пытаются запугать критиков оккупации полуострова.

Во временно оккупированном Россией Крыму продолжается наступление на свободу слова, объединений и мирных собраний, а также репрессии против крымских татар.

Об этом говорится в годовом докладе Amnesty International о состоянии прав человека в Украине и мире, представленном сегодня в Киеве и Харькове.

«В Крыму продолжилось наступление на права на свободу слова, объединений и мирных собраний. Как и ранее, «власть» преследовала преимущественно этнических крымских татар. Продолжается незаконный запрет Меджлиса крымскотатарского народа, самоуправляющегося представительского органа крымских татар», - говорится в отчете.

Российские силовые структуры, пытаясь запугать критиков оккупации полуострова, устраивали рейды на десятки домов крымских татар якобы в поисках незаконного оружия, наркотиков и "экстремистской" литературы.

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«Те немногие адвокаты, которые не отказываются защищать в крымских судах интересы несогласных, подвергались преследованиям со стороны российских властей», - добавляют правозащитники.

В отчете указывается, что 26 января 2017 года был задержан адвокат Эмиль Курбединов - суд оккупантов в Симферополе приговорил его к 10 дням административного ареста. Его обвинили в нарушении российского антиэкстремистского законодательства из-за поста в социальной сети, опубликованного еще до оккупации Крыма. В нем он поделился видео с акцией протеста исламской организации "Хизб ут-Тахрир", которая запрещена в России, но не в Украине.

Кроме того, 8 августа 2017 года полиция в Симферополе применила чрезмерную силу и арестовала Сервера Караметова за то, что он в знак протеста против репрессий в отношении крымских татар держал плакат под "верховным судом Крыма". Он был приговорен к 10 дням заключения.

22 сентября 2017 года украинский журналист Николай Семена получил обвинительный приговор за "создание угрозы территориальной целостности Российской Федерации" в своих публикациях: 2,5 года условного заключения и запрет заниматься "общественной деятельностью" в течение 3 лет.

Крымскотатарские лидеры Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров в сентябре получили тюремные сроки за свой мирный активизм. 25 октября их обоих самолетом доставили в Турцию и освободили без всякого официального объяснения. Чийгоз провел под стражей 34 месяца, а Умерова силой держали в психиатрическом заведении с августа-сентября 2016 года. Обое были узниками совести.