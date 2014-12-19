Боевики ведут провокационные обстрелы преимущественно из стрелкового оружия - спикер АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

«Режим «тишины» сохраняется, в основном, поскольку мы фиксируем лишь обстрелы стрелковым оружием. Не применяются ракетно-артиллерийские системы, минометы и не применяются танки. То есть, это идут провокационные обстрелы», - сказал он.

Таким образом, отметил Лысенко, «говорить об эскалации напряженности мы пока не можем».

Читайте такжеС момента объявления перемирия боевики более 4 тысяч раз обстреляли силы АТО - Генштаб«Потому что день в день ситуация почти повторяется. Она не несет каких-либо крупных обстрелов или атак. Атак сейчас нет. Только единственная была провокация в городе Счастье, когда наши ребята погибли, но обезвредили тех террористов», - сказал Лысенко.

Как сообщал УНИАН, с 9 декабря в зоне АТО объявлен «день тишины», однако террористы нарушают режим прекращения огня.

18 декабря возле н. п. Счастье Луганской области украинские военнослужащие понесли потери и уничтожили 5 террористов.

"Близ города Счастье Луганской области наши военные обезвредили диверсионную группу боевиков, заехали в город на машине скорой помощи", - сказал Лысенко. "К сожалению, наши воины также понесли потери", - отметил он.

Лысенко также сообщил, что по оперативной информации, террористы убили врачей, которые были в карете "скорой". Лысенко также добавил, что в настоящее время информация относительно этого события еще проверяется, и он не может назвать точное количество потерь среди украинских военнослужащих.