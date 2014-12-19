Силы АТО уничтожили под Счастьем диверсионную группу боевиков – штаб
Возле города Счастье уничтожено 5 террористов, украинские военнослужащие также понесли потери.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.
"Близ города Счастье Луганской области наши военные обезвредили диверсионную группу боевиков, которые заехали в город на машине скорой помощи", - сказал он.
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Лысенко сообщил, что во время боя были ликвидированы 5 террористов. "К сожалению, наши воины также понесли потери", - отметил он.
Отвечая на вопрос журналистов, Лысенко также сообщил, что по оперативной информации, террористы убили врачей, которые находились в карете "скорой". "Террористам было оказано достаточно четкое сопротивление. Почти все они погибли", - сказал он.
Лысенко также добавил, что в настоящее время информация относительно этого происшествия еще проверяется, и он не может назвать точное количество потерь среди украинских военнослужащих.
Ранее сообщалось, что боевики обстреляли силы АТО возле Счастья из гранатомета.