Силы АТО уничтожили под Счастьем диверсионную группу боевиков – штаб

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

"Близ города Счастье Луганской области наши военные обезвредили диверсионную группу боевиков, которые заехали в город на машине скорой помощи", - сказал он.

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Лысенко сообщил, что во время боя были ликвидированы 5 террористов. "К сожалению, наши воины также понесли потери", - отметил он.

Отвечая на вопрос журналистов, Лысенко также сообщил, что по оперативной информации, террористы убили врачей, которые находились в карете "скорой". "Террористам было оказано достаточно четкое сопротивление. Почти все они погибли", - сказал он.

Лысенко также добавил, что в настоящее время информация относительно этого происшествия еще проверяется, и он не может назвать точное количество потерь среди украинских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что боевики обстреляли силы АТО возле Счастья из гранатомета.