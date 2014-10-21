Россия привлекла армию для обеспечения Крыма пресной водой
13:10, 21 октября 2014Политика
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Российские военные занимаются добычей пресной воды в Крыму.
В Крыму работают трубопроводные войска / mil.ru
По информации сайта Минобороны РФ, который цитирует "Сегодня", подразделения трубопроводного батальона бригады материально-технического обеспечения по трубопроводным магистралям подали более 700 тыс. кубометров пресной питьевой воды из артезианских скважин в населенные пункты юго-востока Крыма.
"Всего на сегодняшний день на полуострове развернуты полевые магистральные трубопроводы общей протяженностью около 80 км", – пояснили в Минобороны.
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