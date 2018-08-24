Заключенный оккупантами в Крыму Балух с начала голодовки потерял около 30% веса - правозащитники

По информации правозащитников, Балуха за время содержания в симферопольском СИЗО трижды хотели посадить в штрафной изолятор, но не смогли, так как карцер переполнен.

Украинский политзаключенный Владимир Балух с начала голодовки, с 19 марта, потерял около 30% веса.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Крымская правозащитная группа».

«По информации родственников украинца, до ареста Владимир Балух весил около 95 килограммов. Сегодня крымчанин весит около 60 килограммов. При этом крымская «прокуратура» утверждает, что здоровья украинца удовлетворительное. В официальном ответе «прокуратура» сообщила защиты украинца, что «жизненно важные показатели Балуха в норме, и специализированной медицинской помощи он не нуждается»», - говорится в сообщении.

По информации «Крымской правозащитной группы», Балуха за время содержания в симферопольском СИЗО трижды хотели посадить в штрафной изолятор, но не смогли, так как карцер переполнен.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Балуха 8 декабря 2016 года, утверждая, что якобы на чердаке его дома найдено 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Читайте также"Одни кости и кожа": мать Балуха рассказала о его состоянии

Защита Балуха и правозащитники заявляют, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - во дворе его дома был вывешен флаг Украины.

Подконтрольный России «суд в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4,6 тыс. грн).

Второе дело в отношении активиста было возбуждено после заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждал, что Балух якобы его избил. При этом сам активист и адвокаты заявили, что это Ткаченко напал на Балуха.

Балух 19 марта 2018 года объявил голодовку в знак протеста против вынесенного ему приговора по делу о хранении боеприпасов.

13 июля стало известно, что подконтрольный Кремлю так называемый «Железнодорожный районный суд Симферополя отказал Балуху в условно-досрочном освобождении.