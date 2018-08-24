Посольства США и Великобритании оригинально поздравили украинцев песнями и танцами (видео)

Дипломаты хотят видеть Украину свободной, демократической и успешной европейской страной.

Посольство Соединенных Штатов Америки поздравило украинцев с 27-й годовщиной Дня независимости исполнением украинских народных песен.

Читайте такжеПорошенко поздравил украинцев с Днем Независимости (видео)

Соответствующее видео размещено Посольством США в Украине в микроблоге Twitter.

«Дорогие друзья! Поздравляем вас с Днем Независимости. Желаем, чтобы Украина всегда была свободной, демократической и успешной европейской страной. Слава Украине!» - сказала посол США Мари Йованович.

Сотрудники посольства, в частности, исполнили песни «Несе Галя воду», «Ой, у гаю при Дунаю», «А мій милий вареничків хоче» и «Гей, наливайте повнії чари».

Посольство Великобритании поздравило украинцев с праздником, исполнив украинский танец под сопилку на центральных улицах Киева.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Великобритании в Украине на своей странице в Facebook.

"Посольство Великобритании и посол Джудит Гоф поздравляют украинцев с Днем Независимости и желают мирного и стабильного будущего года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что год назад британские дипломаты, как и тысячи украинцев, были поражены танцем британского военного, который он исполнил под волынку после парада на Крещатике. Поэтому в этом году сотрудники дипмиссии решили станцевать украинский танец.

Напомним, в этом году нашему независимому государству исполняется 27 лет.