"Его становится все больше и больше": Порошенко рассказал о развитии украинского языка

Глава государства подчеркнул, что в течение своего президентства он вместе с парламентом и правительством воплощает последовательную стратегию поддержки украинского языка.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что к украинскому языку возвращаются те, кто когда-то от него отошел, и овладевают им те, кто раньше не знал.

Об этом он сказал во время торжественной церемонии поднятия Государственного флага Украины в Днепре, сообщили в пресс-службе главы государства.

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Порошенко подчеркнул, что в время своего президентства он совместно с парламентом и правительством воплощает последовательную стратегию поддержки украинского языка. «Его становится все больше и больше. Он наполняет собой радио, телевидение, кинематограф, книжные магазины. Это то, о чем четыре года тому назад, мы даже мечтать не могли. К языку возвращаются те, кто когда-то от него отошел. Овладевают им те, кто раньше не знал. Радуясь этим позитивным изменениям, я хотел бы искренне поблагодарить русскоязычных граждан Украины за понимание и восприятие наших усилий по развитию государственного языка», - отметил президент.

«Мы все - патриоты Украины, только о любви к ней каждый говорит на своем родном языке», - сказал Порошенко. Он заметил, что на днях социологи обнародовали данные опроса, который «радует и приятно поражает показателями патриотизма украинцев и гордостью за свое украинское гражданство».

«Это точно, чего не ожидал увидеть враг», - подчеркнул президент и добавил, что данные социологии "лишь подтверждают то, что мы душой чувствуем в повседневной жизни, строя новую страну и защищая Украину от агрессора».