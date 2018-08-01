Порошенко подписал закон о создании реестра пропавших без вести лиц

Документ также определяет основные полномочия и задачи комиссии по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон № 2505-VIII "О правовом статусе лиц, пропавших без вести». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что документ определяет правовой статус лиц, пропавших без вести, и обеспечивает правовое регулирование отношений, связанных с установлением и учетом, поиском и социальной защитой таких лиц и их родственников.

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Кроме того, закон направлен на имплементацию международных договоров по международному гуманитарному праву и международному праву относительно прав человека по защите лиц, пропавших без вести, и их родственников, участницей которых является Украина.

Объясняется, что документ определяет также основные полномочия и задачи комиссии по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, которая является постоянно действующим совещательно-консультативным органом при Кабинете министров, порядок ее образования, перечень органов, представители которых включаются в эту комиссию.

Законом также создается Единый реестр лиц, пропавших без вести - электронная база данных, содержащая сведения о них, информацию о неопознанных останках, а также о наличии или отсутствии решения суда о признании разыскиваемых лиц безвестно отсутствующими или объявлении их умершими. Документом определена структура реестра, порядок внесения сведений и предоставления информации из него и т.п.

«Реализация положений закона позволит должным образом урегулировать правовой статус лиц, пропавших без вести, обеспечить надлежащую правовую защиту таких лиц и их родственников, а также урегулировать вопросы их розыска в соответствии со стандартами международного гуманитарного права, международного права относительно прав человека и рекомендаций Совета Европы», - отметили в президентской пресс-службе.

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла закон «О правовом статусе лиц, пропавших без вести» 12 июля.

Законом определено, что лицо приобретает статус пропавшего без вести с момента подачи заявителем заявления о факте пропажи лица без вести и его розыске или по решению суда. Лицо считается пропавшим без вести до момента прекращения его розыска.

Первый заместитель председателя ВР, один из авторов законопроекта Ирина Геращенко заявила, что Международный комитет Красного Креста «дает цифру более чем 1,5 тыс. пропавших без вести по обе стороны линии соприкосновения». «Мы в рамках Минской группы разыскиваем более 300 украинцев, гражданских и военных, которые числятся пропавшими без вести и чьи родственники обратились в Службу безопасности Украины, и более четырех лет некоторые разыскивает своих родных», - сообщила она.