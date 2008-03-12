«Нафтогаз» предлагает с 1 мая повысить цены на газ для населения

НАК «Нафтогаз Украины» предлагает с 1 мая 2008 года увеличить действующие цены на природный газ для населения. Об этом УНИАН сообщил источник, близкий к правительству.

В частности, компания предлагает с 1 мая 2008 года пересмотреть действующие цены на природный газ для населения, установив при этом лишь два диапазона дифференцированных розничных цен: при годовом потреблении газа до 6000 куб. м – 737,41 грн. за тыс. куб. м (с учетом НДС, целевой надбавки в 4%, тарифов на транспортировку, распределение и снабжение); и при годовом потреблении газа свыше 6000 куб. м – 1358,54 грн. за тыс. куб. м (с учетом НДС и т.д.).

По оценкам НАК, повышение цен позволит компании получить дополнительную выручку от реализации природного газа для населения как товара - 2010 млн. грн.

При этом среднемесячная стоимость природного газа для потребителей, которые используют его лишь на приготовление еды и подогрев воды, вырастет на 13,14 грн. за тыс. куб. м (в расчете на одного абонента) и составит 24,32 грн. за тыс. куб. м с НДС.

Для потребителей, которые используют природный газ комплексно, в т.ч. и для отопления помещений, среднемесячная стоимость газа вырастет на 48,11 грн. за тыс. куб. м (при годовых объемах потребления до 2500 тыс. куб. м) и составит 85,05 грн. за тыс. куб. м с НДС. При объемах потребления природного газа до 6000 куб. м в год, среднемесячная стоимость газа вырастет на 76,71 грн. за тыс. куб. м и составит 219,74 грн. за тыс. куб. м с НДС.

Одновременно компания отмечает, что существующая стоимость услуг по тепло- и горячему водоснабжению в ряде регионов Украины превышает стоимость природного газа по предложенным ценам, при этом тарифы на услуги по тепло- и горячему водоснабжению в большинстве регионах не отвечают их экономически обоснованным уровням.

Для предприятий тепловой коммунальной энергетики (ТКЭ) компания предлагает пересмотреть цену на природный газ с 1 июля 2008 года, установив ее на уровне 952,69 за тыс. куб. м с учетом НДС, целевой надбавки (4%), тарифов на транспортировку и распределение.

При этом компания получит дополнительную выручку от реализации природного газа для ТКЭ как товара в 829 млн. грн.

Наряду с этим “Нафтогаз” предлагает, с целью улучшения финансового состояния газотранспортных и газоснабжающих предприятий, повысить на 30% действующие тарифы на транспортировку, распределение и снабжение природного газа.

Кроме того, с целью наполнения источника компенсации кассового разрыва НАК «Нафтогаз Украины», компания предлагает также с 1 апреля 2008 года дополнительно повысить на 6% действующий уровень целевой надбавки к цене природного газа для бюджетных организаций и учреждений и промышленных потребителей и других субъектов хозяйственной деятельности.

Собеседник агентства уточнил, что пересмотр существующих уровней цен на природный газ для потребителей Украины необходим для стабилизации финансового состояния НАК «Нафтогаз Украины» и формирования бездефицитного финансового плана.