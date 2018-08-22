Убитый у Харьковского горсовета полицейский посмертно получил награду от президента

Дмитрия Кириенко наградили «за личное мужество, проявленное в борьбе с преступностью, самоотверженное исполнение служебного долга».

Президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил орденом «За мужество» III степени инспектора управления патрульной полиции в Харьковской области Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины, старшего лейтенанта полиции Дмитрия Кириенко, который погиб 20 августа во время перестрелки у здания Харьковского городского совета.

Соответствующий указ №235/2018 обнародован на сайте главы государства.

Дмитрия Кириенко наградили «за личное мужество, проявленное в борьбе с преступностью, самоотверженное исполнение служебного долга».

Читайте такжеПосле убийства патрульного харьковским копам выдадут армейские бронежилеты и автоматы

Кроме того, орденом «За мужество» III степени награжден инспектора управления патрульной полиции в Харьковской области Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины, лейтенанта полиции Александра Ростовского.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 августа возле горсовета в Харькове неизвестный открыл стрельбу. Полицейские, прибывшие по вызову, увидели возле здания раненого охранника, рядом стоял мужчина, который начал стрелять по патрульным.

В результате стрельбы был ранен полицейский Дмитрий Кириенко, который впоследствии скончался в больнице. Патрульные обезвредили нападавшего. Охранника прооперировали, его состояние тяжелое.

По факту событий возле Харьковского горсовета открыто три уголовных производства.

Полиция установила личность нападавшего. Им оказался 47-летний безработный слесарь-рихтовщик Александр Поярков. Во время совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения.