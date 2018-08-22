За годы Независимости 8 миллионов украинцев выехали из страны в поисках заработка (видео)

Количество эмигрантов ежегодно увеличивается в геометрической прогрессии, однако официальной статистики не существует.

За годы независимости Украина потеряла десять миллионов населения, и это лишь официальная статистика, ведь по самым скромным подсчетам, только за границу выехало восемь миллионов украинцев.

В последние годы наблюдается самый большой отток населения. Ежедневно пакуют чемоданы за границу 73 украинцы, говорится в сюжете ТСН.

За всю историю, страну в поисках заработка покинули 8 миллионов человек. Это все население Австрии или Израиля. Из этого числа трудовых мигрантов - половина пополнила население России. По 1,2 млн – работает в Канаде и Польше, 940 тысяч - в США, 500 тысяч - в Бразилии. В Италии проживает 231 тысяча украинцев, а в Германии - 230 тысяч.

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Количество эмигрантов ежегодно увеличивается в геометрической прогрессии, однако официальной статистики не существует. О масштабах может свидетельствовать разве что снятие с регистрации по месту жительства, когда продаешь недвижимость и садишься на самолет. В 2016 году таких было 6,5 тысяч украинцев, в прошлом году их количество увеличилось почти в четыре раза - до 22 тысяч. Но есть и неофициальные цифры. По данным международных экспертов, в прошлом году страну покинули более миллиона человек.

Еще 100 тысяч ежемесячно пересекает границу на работу. Больше всего украинцев работают в Польше - 506,5 тысячи, Россию выбрали 342,4 тысячи украинцев. Тамошняя миграционная служба предлагает жителям Донбасса получить российский паспорт по упрощенной процедуре. За первые два года после аннексии украинских территорий гражданство России приобрели 300 тысяч украинцев, и это без учета Крыма.

В Италии - 147,7 тысяч и Чехии -150 тысяч украинцев. Еще 200 тысяч работает в Чехии с польскими визами. Но в эту статистику не вошли беженцы, которые покинули территорию Донбасса и направились во вражескую страну. Добавим к этой математике не менее 100 тысяч венгерских паспортов, которые получили жители Закарпатья, не покидая собственных домов.

Напомним, ранее министр социальной политики Андрей Рева заявил, что более 3,2 млн украинцев работают за рубежом на постоянной основе. По его словам, в сезонной трудовой миграции принимают участие до 9 млн украинцев.