Дело об убийстве правозащитницы Ноздровской перенаправили в Ирпенский суд

Суд отмечает, что судебное разбирательство по проверке обоснованности представленного обвинительного акта будет осуществляться на принципах верховенства права.

Уголовное производство в отношении Юрия Россошанского, обвиняемого в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской, перенаправили в Ирпенский городской суд Киевской области

Как сообщает пресс-служба суда, дело было передано из Вышгородского районного суда Киевской области по решению апелляционного суда Киевской области.

"В Ирпенский городской суд Киевской области поступил обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению Юрия Россошанского в совершении уголовного преступления по п.6 ч.2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений)", - говорится в сообщении.

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"Суд отмечает, что судебное разбирательство по проверке обоснованности представленного обвинительного акта будет осуществляться на принципах верховенства права", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 15 августа при процессуальном руководстве Вышгородского отдела Киево-Святошинской местной прокуратуры был утвержден и направлен в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении Юрия Россошанского.

В прокуратуре сообщили, что Россошанский задержан правоохранительными органами в начале января текущего года.

Задержанному было сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Полученные в ходе досудебного расследования выводы судебно-медицинской экспертизы указали на многочисленные ножевые ранения у потерпевшей, что послужило основанием для изменения ранее сообщенного ему подозрения.

Справка УНИАН. 1 января тело 38-летней Ирины Ноздровской, жительницы поселка Демидов Вышгородского района Киевской области, которая исчезла 29 декабря 2017 года, обнаружили в местной реке. Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую в сентябре 2015 года сбил автомобилем племянник экс-председателя Вышгородского райсуда Дмитрия Россошанского. 8 января по подозрению в убийстве Ноздровской задержали отца Дмитрия Россошанского - Юрия Россошанского. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. 26 июня суд еще на два месяца - до 24 августа - продлил срок содержания Юрия Россошанского под стражей.