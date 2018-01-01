Смерть юристки, получавшей угрозы со стороны виновника смертельного ДТП, расследуют как убийство

В Киевской области найдена мертвой правозащитница, которая исчезла несколько дней назад. "38-летнюю жительницу с. Демидов Вышгородского района, которая исчезла три дня назад, сегодня обнаружили бездыханной в местной реке", - сообщается на странице Министерства внутренних дел в социальной сети Facebook.

Правоохранители открыли производство по факту умышленного убийства. Тело погибшей будет направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины и обстоятельств смерти.

Читайте такжеЮристку Ноздровскую, которая вела дело о резонансном смертельном ДТП, нашли мертвой

Ноздровская вела дело о гибели своей сестры в результате ДТП. Ранее она сталкивалась с угрозами со стороны родственников и друзей виновника аварии. У нее осталась несовершеннолетняя дочь.

Авария произошла 30 сентября 2015 года в селе Демидов Вышгородского района Киевской области. Дмитрий Россошанский, находясь в состоянии наркотического опьянения, на своей машине насмерть сбил односельчанку, 26-летнюю Светлану Сапатинскую. Дядя виновника ДТП на тот момент был главой Вышгородского районного суда. После двух лет судебных разбирательств суд в Обухове приговорил Россошанського к 7 лет лишения свободы. Ирина Ноздровская лично вела дело своей сестры в суде.

27 декабря защита виновника ДТП Дмитрия Россошанского в Апелляционном суде Киевской области почти добился его освобождения из-под стражи по амнистии. Однако суд постановил отправить дело в суд первой инстанции и продлил ему арест на 60 суток.