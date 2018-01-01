Смерть юристки, получавшей угрозы со стороны виновника смертельного ДТП, расследуют как убийство
Правоохранители открыли производство по факту умышленного убийства Ирины Ноздровской, которая боролась за справедливое наказание для виновника смертельного ДТП, племянника судьи.
В Киевской области найдена мертвой правозащитница, которая исчезла несколько дней назад. "38-летнюю жительницу с. Демидов Вышгородского района, которая исчезла три дня назад, сегодня обнаружили бездыханной в местной реке", - сообщается на странице Министерства внутренних дел в социальной сети Facebook.
Правоохранители открыли производство по факту умышленного убийства. Тело погибшей будет направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины и обстоятельств смерти.
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Ноздровская вела дело о гибели своей сестры в результате ДТП. Ранее она сталкивалась с угрозами со стороны родственников и друзей виновника аварии. У нее осталась несовершеннолетняя дочь.
Авария произошла 30 сентября 2015 года в селе Демидов Вышгородского района Киевской области. Дмитрий Россошанский, находясь в состоянии наркотического опьянения, на своей машине насмерть сбил односельчанку, 26-летнюю Светлану Сапатинскую. Дядя виновника ДТП на тот момент был главой Вышгородского районного суда. После двух лет судебных разбирательств суд в Обухове приговорил Россошанського к 7 лет лишения свободы. Ирина Ноздровская лично вела дело своей сестры в суде.
27 декабря защита виновника ДТП Дмитрия Россошанского в Апелляционном суде Киевской области почти добился его освобождения из-под стражи по амнистии. Однако суд постановил отправить дело в суд первой инстанции и продлил ему арест на 60 суток.