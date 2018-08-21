Готовь сани летом: стало известно, как будет выглядеть рождественский городок-2019 в Киеве

16:17, 21 августа 2018
Общество
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Появился проект рождественского городка в Киеве / фото Folk Ukraine / 44.ua

Об этом  сообщается на странице в Facebook проекта Folk Ukraine, который уже третий год занимается организацией новогоднего городка в столице.

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Создатель проекта Игорь Добруцкий рассказал, что в этом году ярмарка будет одновременно проходить на Софийской площади, Владимирском проезде, Контрактовой площади и на улице Сагайдачного, сообщает 44.ua.

"Темой главной елки будет северное сияние, а новогодний городок будет оформлен в стиле картин украинской художницы Марии Примаченко. В следующем году ей будет 110 лет со дня рождения. Поэтому мы решили посвятить художнице все оформление, световые фигуры, а также игрушки на елке", - сказал Добруцкий.

На проведение новогодних праздников на всех локациях планируют найти около 37 миллиона спонсорских гривен.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году новогодний городок в Киеве был "неоновым". Главным украшением стала елка высотой 30 метров, украшенная метровыми фонарями.

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Теги: #новогодняя елка#главная новогодняя елка