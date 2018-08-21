Психолог рассказала, как помощь родителям во время каникул влияет на детей (видео)

Психолог считает, что в случае, если детский труд не из-под палки да еще и приносит моральное удовлетворение, такие каникулы приносят только пользу.

Психологи рассказали, как влияет на детей домашняя работа вместо отдыха на море и в лагере во время летних каникул.

Как говорится в сюжете ТСН, школьные каникулы в селе - это обычно прополка и пастьба коров. Все лето дети помогают родителям по хозяйству вместо лагерей или отдыха на море.

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Психолог Анна Коцюба отмечает, что в случае, если детский труд не из-под палки да еще и приносит моральное удовлетворение, такие каникулы приносят только пользу.

«Если это нравится ребенку, он вовлечен в процесс, это лучше, чем проводить время в гаджетах», – отметила она.

К тому же, работающие дети становятся более самостоятельными и ответственными. Главное здесь – мера, не переборщить с нагрузками, отмечается в сюжете.