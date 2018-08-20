МИД Литвы требует от России немедленно освободить Сенцова, находящегося на грани жизни и смерти

Завтра будет 100 дней с тех пор, как Олег Сенцов голодает в знак протеста в российской тюрьме.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус призывает власти России немедленно освободить незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова, который почти 100 дней голодает в российской колонии.

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«Завтра будет 100 дней с тех пор, как Олег Сенцов голодает в знак протеста в российской тюрьме. Олег находится на грани жизни и смерти. Мы призываем Россию еще раз немедленно освободить незаконно задержанного, невиновного человека и остальных политических узников из Украины», – написал Линкявичус в "Твиттере".

Как сообщал УНИАН, 14 августа Олег Сенцов рассказал российской правозащитнице Зое Световой, которая ездила к нему в колонию, что его состояние «передкритичное». Сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что в письме он ей написал, что теряет надежду и не верит в освобождение.

Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.