"Сдохнешь, как твой муж": вдове Сармата угрожают

Между адвокатом и вдовой возникла словесная перепалка.

Об угрозах в свою сторону заявила в полицию вдова убитого выстрелом в спину ветерана АТО "Сармата" Татьяна Олешко.

Читайте такжеАвтомобиль, на котором приехали убийцы "Сармата", принадлежит Госгеокадастру

По ее словам, в районе Центрального рынка Бердянска она встретила адвоката Евгения Озюменко. Между ними возникла словесная перепалка.

"В 11:45 в районе Центрального рынка я встретила Евгения Озюменко и спросила: "Почему отводишь глаза?". Он ответил: "Сдохнешь, как и твой муж". Я сказала ему, что он убийца. Это произошло среди бела дня при свидетелях, камеры наблюдения это тоже могли зафиксировать", - написала Татьяна Олешко в соцсети.

Как сообщал УНИАН, 31 июля в Бердянске убили ветерана АТО и активиста Виталия Олешко "Сармата". По словам очевидцев, его убили выстрелом в спину из двуствольного ружья на глазах у супруги и друзей. Полиция задержала пятерых подозреваемых в убийстве ветерана АТО в день совершения убийства на стационарном посту полиции в Васильевке Запорожской области.