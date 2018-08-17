"У ребенка соску отобрала": новое фото Лободы вызвало жаркие споры в сети

На снимке Лобода поднесла розовую детскую соску к губам.

Светлана Лобода не устает удивлять пользователей Instagram экстравагантными фото.

На этот раз певица в своем аккаунте опубликовала фото в смелом леопардовом боди. При этом Лобода поднесла розовую детскую соску к губам.

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Снимок вызвал неоднозначную реакцию пользователей. МНогие комментаторы расхвалили внешность и стройную фигуру певицы,но нашлись и такие, кому не понравилось наличие соскив кадре.

"У ребёнка соску отобрали", "К чему соска?", - вопрошали пользователи. Певицу также засыпали вопросами о том, с кем же она оставляет своего ребенкапока поет и танцует на сцене.

Как сообщал УНИАН, Настя Каменских выпустила новую песню.