"У ребенка соску отобрала": новое фото Лободы вызвало жаркие споры в сети
14:05, 17 августа 2018Общество
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На снимке Лобода поднесла розовую детскую соску к губам.
Instagram Светлана Лобода
Светлана Лобода не устает удивлять пользователей Instagram экстравагантными фото.
На этот раз певица в своем аккаунте опубликовала фото в смелом леопардовом боди. При этом Лобода поднесла розовую детскую соску к губам.
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Снимок вызвал неоднозначную реакцию пользователей. МНогие комментаторы расхвалили внешность и стройную фигуру певицы,но нашлись и такие, кому не понравилось наличие соскив кадре.
"У ребёнка соску отобрали", "К чему соска?", - вопрошали пользователи. Певицу также засыпали вопросами о том, с кем же она оставляет своего ребенкапока поет и танцует на сцене.
Как сообщал УНИАН, Настя Каменских выпустила новую песню.
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