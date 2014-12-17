Польша отправила на Донбасс гуманитарную помощь

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом Порошенко заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Брониславом Коморовским в Варшаве.

Порошенко подчеркнул, что предоставление Польшей гуманитарной помощи для внутренних переселенцев в Украине является проявлением настоящей дружбы.

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"Мы очень благодарны Польше за гуманитарную помощь, которую она предоставляет украинцам на Донбассе. Уже в эти дни на восток Украины поступит два гуманитарных конвоя", - сказал президент.

Порошенко также поблагодарил Польшу за осуждение российской агрессии на востоке Украины, всестороннюю поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также поддержку санкций ЕС против России.