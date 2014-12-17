Польша отправила на Донбасс гуманитарную помощь
Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Польша направила на Донбасс два гуманитарных конвоя.
Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом Порошенко заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Брониславом Коморовским в Варшаве.
Порошенко подчеркнул, что предоставление Польшей гуманитарной помощи для внутренних переселенцев в Украине является проявлением настоящей дружбы.
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"Мы очень благодарны Польше за гуманитарную помощь, которую она предоставляет украинцам на Донбассе. Уже в эти дни на восток Украины поступит два гуманитарных конвоя", - сказал президент.
Порошенко также поблагодарил Польшу за осуждение российской агрессии на востоке Украины, всестороннюю поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также поддержку санкций ЕС против России.