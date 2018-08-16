В Кропивницком попрощались с контрактником, который погиб в первый месяц службы в зоне ООС

Военный погиб 13 августа, подорвавшись на вражеской мине.

В Кропивницком попрощались с 40-летним военным Михаилом Яровым, который погиб в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.

Как сообщает корреспондент УНИАН, провести бойца в последний путь пришли военнослужащие, глава города и неравнодушные горожане. Епископ Кропивницкий и Голованевский Марк отслужил панихиду по погибшим.

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Справка УНИАН. Михаил Яровой родился 19 сентября 1977 года в Кропивницкому. Окончил общеобразовательную школу № 22 и профессиональное училище № 4 по специальности слесарь-ремонтник. Прошел срочную военную службу. Работал на заводе «Красная звезда», предприятии «Креатив». С июля этого года после подготовки в учебном центре был зачислен в ряды Вооруженных сил Украины по контракту.

Проходил службу в военной части а 0666. Погиб 13 августа, подорвавшись на вражеской мине во время перемещения по территории от наблюдательного пункта.

Раньше в 28 бригаде рассказали, что Яровой погиб вечером: "Находился на наблюдательном посту. Услышал выстрел и пошел проверить, но подорвался на мине".

У него остались жена, с которой состоял в гражданском браке, маленький ребенок и мать 1939 г. н.

Как сообщал УНИАН, ранее в Кропивницком попрощались с бойцом ООС, который ценой собственной жизни спас дочь.