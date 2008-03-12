Забастовка перевозчиков: позиция власти и Киевпасстранса

В Киевской городской государственной администрации называют недопустимыми отдельные требования частных автоперевозчиков, которые сегодня объявили забастовку.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, в частности, начальник Главного управления транспорта Иван ШПЫЛЁВЫЙ отметил, что «с самого утра мы проводим переговоры с перевозчиками, которые не вышли сегодня работать”. По его словам, перевозчики выдвинули свои требования, где самыми спорными являются пункты о запрете КП «Киевпасстранс» использовать подвижной состав, приобретенный за бюджетные средства, для работы в режиме маршрутного такси и утверждение новых тарифов. “То, что касается работы «Киевпасстранса», является недопустимым требованием, ведь на столичных автодорогах должна действовать здоровая конкуренция, и все имеют равные права для осуществления своей деятельности”, - подчеркнул И.ШПЫЛЁВЫЙ.

По поводу ценовых предложений перевозчиков, то, как сказал И.ШПЫЛЁВЫЙ, “тарифы на проезд мы не устанавливаем, потому что не имеем на то законных полномочий”.

Он отметил, что столичная власть обратилась в Кабинет Министров Украины, Верховную Раду Украины с просьбой предоставить ей полномочия регулировать тарифы на частные перевозки в режиме маршрутного такси. Впрочем, ответ от представителей высшей государственной власти на сегодняшний день не получен, сказал И.ШПЫЛЁВЫЙ. “Более того, действующие сегодня тарифы основаны на определенных расчетах. Так должно быть и с предложенными ценовыми предложениями, ведь мы не можем установить определенные тарифы просто по желанию перевозчика. Поэтому мы предложили частным перевозчиками изменить действующие договоры в части регулирования тарифов”, - сообщил И.ШПЫЛЁВЫЙ.

“Другие требования, выдвинутые на переговорах, не имеют никаких возражений со стороны власти и могут быть решены в рабочем порядке, без забастовок», - подчеркнул И.ШПЫЛЁВЫЙ.

Он отиметил, что самыми результативными путями решения проблемы городская власть видит наращивание парка коммунального транспорта и разработку схемы оптимизации маршрутной сети, на которой будут работать перевозчики разной формы собственности.

В свою очередь генеральный директор КП «Киевпасстранс» Николай ЛАМБУЦКИЙ сказал, что ситуация на автодорогах столицы сегодня стабильная и, несмотря на определенные неудобства для киевлян, вызванные забастовкой частных перевозчиков, никакой угрозы возникновения транспортного кризиса нет.

«Весь наш коммунальный автотранспорт работает в привычном режиме. Важно, что сегодня на дорогах наблюдаются положительные изменения из-за отсутствия заторов, вызванных частными перевозчиками. Особенно это ощутимо на остановках городского транспорта, где отсутствие привычного скопления маршруток привело к минимизации отклонения от графика коммунального транспорта. Такая ситуация является очень показательной, потому что еще раз подтверждает правильность избранного городской властью направления работы – перехода от маршруток к европейским крупногабаритным автобусам», - подчеркнул Н.ЛАМБУЦКИЙ.

Как также отметили в пресс-службе КГГА, по сообщению представителей ГАИ, отсутствие маршрутных такси на дорогах сегодня значительно разгрузило автодороги и освободило транспортную сеть от заторов.