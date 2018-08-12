Несколько сотен львовян позавтракали вместе в центре города (фото)

Во Львове устроили общегородской Завтрак доверия.

В воскресенье, 12 августа, в центре Львова на ул. Армянской состоялся «Завтрак доверия», в рамках которого несколько сотен львовян принесли домашние блюда и позавтракали вместе под открытым небом.

Об этом сообщает пресс-служба ЛГС.

Как утверждают организаторы, летне=ие воскресные утра — прекрасное время для начала новых традиций. Завтракать вместе в центре города, делиться домашними блюдами и кофе, делить воскресенье в совместном обществе — вот что предлагали организаторы Биеннале Доверия 12 августа, в воскресенье, с 10.00 до 13.00 на улице Армянской (верхняя часть — от улицы Типографской до «Волчка»).

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Артисты, владельцы заведений, активисты, музыканты, журналисты, просто горожане собрались за одним длинным столом с домашними блюдами и кофе, которые принесли с собой для совместной трапезы.

«Здесь мы должны почувствовать, что во Львове есть сообщество не только в соцсетях. Здесь мы можем обмениваться интересными идеями, проектами и даже домашними рецептами с теми, кто живет рядом, и хочет сделать что-то хорошо. Будем вместе завтракать, разговаривать, шутить, слушать музыку, знакомиться. Станем соседями, которые вынесли во двор большой стол, и за неспешной трапезой обсуждают городскую жизнь», — рассказал участник оргкомитета Биеннале Доверия Олег Мацех.

Совместные городские завтраки уже имеют свою историю и во Львове, и во всем мире. Завтрак Доверия, по словам организаторов, будет повторяться еще неоднократно. Он не будет иметь конкретных задач или выводов. Главное в нем — общение и знакомства, обмен мнениями.

Напоминаем, Биеннале доверия, созданный группой инициативных предпринимателей и художников Львова, состоится 19-21 октября во Львове и соберет вместе видных исследователей, художников и интеллектуалов.