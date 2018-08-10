Исследовательница из Австрии снимет фильм о львовской "Санта-Барбаре"

Австрийка во время работы над фильмом будет искать связь между львовской так называемой "Санта-Барбарой", "Санта-Барбарой" в Калифорнии и одноименным сериалом.

Исследовательница-студентка из Вены Анна Барбьери приедет во Львов в рамках своего проекта "Санта-Барбара навсегда".

Как сообщает Центр городской истории Центрально-Восточной Европы, австрийская стипендиатка во время работы над фильмом будет искать связь между львовской так называемой "Санта-Барбарой", "Санта-Барбарой" в Калифорнии и одноименным сериалом, который был популярен в 1990-х годах.

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"Цель проекта "Санта-Барбара навсегда" - исследовать сыховский "Зубра-центр". В народе этот торговый комплекс называют "Санта-Барбара", ведь он имеет что-то схожее с испанским колониальным стилем Калифорнии, с которым широкая общественность познакомилась из-за популярного в 1990-х годах сериала "Санта-Барбара". История Зубра-центра и его переименование станут точкой отсчета для изучения вопросов коллективной памяти, памяти 1990-х годов, идентичности и переплетения архитектуры и медиа", - говорится в сообщении Центра.

Как сообщал УНИАН, ранее на Львовщине обрушилась стена старинного замка, чиновники заявили, что это по плану.