На Львовщине обрушилась стена старинного замка, чиновники утверждают, что это по плану (видео)

16:23, 13 апреля 2018
Общество
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О разрушении Поморянского замка краеведы говорят уже давно / Фото facebook.com/NGO.ContrForce

Как сообщается в сюжете ТСН, за последний год на противоаварийные работы Львовская обладминистрация выделила 800 тысяч гривень. Теперь чиновники убеждают - стену и так должны были частично демонтировать.

Как сообщал УНИАН, под Харьковом отреставрируют Шаровский замок.

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Теги: #Львовская область#замки