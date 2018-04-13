На Львовщине обрушилась стена старинного замка, чиновники утверждают, что это по плану (видео)

Чиновники убеждают - стену Поморянского замка и так должны были частично демонтировать. За последний год на противоаварийные работы было выделено 800 тысяч гривень.

На Львовщине обвалилась стена восточного крыла старинного замка-дворца ХVI-ХVII вв. в пгт. Поморяны. Памятник архитектуры национального значения ХVI-ХVII вв. замок-дворец в Поморянах считали одним из худших по состоянию на Львовщине. До 2016 года его не реставрировали. Впоследствии в области взялись реализовывать проект по ликвидации аварийного состояния замка. Как сообщается в сюжете ТСН, за последний год на противоаварийные работы Львовская обладминистрация выделила 800 тысяч гривень. Теперь чиновники убеждают - стену и так должны были частично демонтировать. Как сообщал УНИАН, под Харьковом отреставрируют Шаровский замок.

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