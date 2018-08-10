"Впала грудная клетка и живот": адвокат рассказал жуткие подробности о состоянии Сенцова

Адвокат Дмитрий Динзе сообщил, что последний раз он видел своего подзащитного 7 августа. Сенцов, по его словам, похудел на 30 килограммов.

Состояние украинского политзаключенного Олега Сенцова - критическое. Он не встает, чтобы оставаться в сознании, бледен, у него упали грудь и живот.

Как рассказал в интервью изданию «Обозреватель» адвокат режиссера Дмитрий Динзе, Сенцов похож на голодного узника фашистского лагеря времен Второй мировой войны.

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«Телевизор есть, читает письма и отвечает на них. Но он не встает, только лежит. Он экономит силы, чтобы находиться в сознании», – отметил адвокат, комментируя условия содержания Сенцова.

Динзе сообщил, что последний раз видел своего подзащитного 7 августа. Сенцов, по его словам, похудел на 30 килограммов. «Бледный, стал сутулым, раньше за ним этого не наблюдалось. Упала грудная клетка, живот упал», – сказал адвокат.

«Он понимает, что в критическом состоянии. Он и родственникам об этом сообщил, у него третий затяжной кризис. Говорят, что свыше 114 дней Олег не протянет. Есть примеры, когда люди голодали около 114 дней, потом выходили из голодовки и умирали. Сейчас срок голодания очень большой, и он чувствует, что теряет силы каждый день. Олег в очень плохом состоянии», – подчеркнул Динзе.

«Он выглядит сейчас, как голодные люди в фашистских лагерях во время Второй мировой войны», – добавил он.