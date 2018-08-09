Прокуратура открыла дело из-за бунта экс-бойцов "Торнадо" в Лукьяновском СИЗО

В прокуратуре подозревают экс-бойцов "Торнадо" в организации массовых беспорядков и угрозах иностранцу.

В прокуратуре открыли уголовное производство против бывших сотрудников роты МВД Украины «Торнадо», которые содержатся в Лукьяновском СИЗО, по факту организации массовых беспорядков и угроз иностранному гражданину.

Об этом сообщили в отделе связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

«Военной прокуратурой Киевского гарнизона осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 129 (угроза убийством), ч. 2 ст. 189 (вымогательство) и ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении.

Как установили в прокуратуре, «заключенные государственного учреждения «Киевский следственный изолятор», используя средства мобильной связи, действуя по предварительному сговору группой лиц, с угрозой убийства, оказывают давление на иностранного гражданина, требуя от него передачи им имущества и/ или права на имущество, а также готовят организацию массовых беспорядков и призывают к их совершению заключенных этого учреждения».

В ГПУ отметили, что в рамках этого уголовного производства проводился обыск в месте предварительного заключения. Во время обыска обнаружено и изъято компьютерную технику, а также запрещенные предметы, в том числе оружие – от самодельных взрывных пакетов до холодного оружия.

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«Во время проведения обыска со стороны заключенных и фигурантов уголовного производства было оказано сопротивление работникам Государственной уголовно-исполнительной службы, военной прокуратуры и Службы безопасности Украины. В частности, заключенные угрожали физической расправой и убийством, облили работников правоохранительных органов бензином и пытались поджечь, а также бросали самодельные взрывные устройства, начиненные металлическими предметами, в результате чего последнему причинены телесные повреждения», - говорится в сообщении.

По данному факту вносятся сведения в Единый реестр досудебных расследований о совершении преступления, предусмотренного ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) УК Украины.

Как сообщал УНИАН, по информации Министерства юстиции, сегодня, 9 августа, экс-бойцы расформированной роты «Торнадо», которые содержатся в Лукьяновском СИЗО, оказали сопротивление во время попытки правоохранителей провести обыски в их камере. По данным Минюста, осужденные имели при себе холодное оружие, использовали самодельные взрывные пакеты. Вследствие сопротивления травмирован работник уголовно-исполнительной службы. В Минюсте заявили, что для стабилизации ситуации «трех человек вывезли из СИЗО, других лиц, которые остались, поместили в карцер»

По данным полиции, сегодня около 30-40 человек перекрывали въезд-выезд из Лукьяновского СИЗО, выступая против вывоза из следственного изолятора экс-бойцов «Торнадо». По факту умышленного блокирования выезда спецавтомобилей внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя) Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь бывший заместитель командира роты «Торнадо» Николай Цукур заявил о попытке правоохранителей развезти всех осужденных экс-бойцов роты, которые находятся в Лукьяновском СИЗО, по разным местам содержания.

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Адвокат «торнадовцев» Владимир Якимов в комментарии УНИАН заявил, что ранее правоохранители несколько раз пытались развезти подзащитных по разным СИЗО. По его словам, сейчас все «торнадовцы» находятся в одной камере Лукьяновского СИЗО.

Справка УНИАН. 7 апреля 2017 года Оболонский районный суд Киева приговорил к различным срокам лишения свободы 12 бывших бойцов расформированной спецроты «Торнадо» ГУ МВД Украины в Луганской области за совершение преступлений во время исполнения служебных обязанностей против мирного населения в зоне АТО.

Экс-командира роты «Торнадо» Руслана Онищенко приговорили к 11 годам лишения свободы, его бывшего заместителя Николая Цукура - к 9 годам, Даниила Ляшука - к 10 годам заключения. Также их троих лишили специальных полицейских званий.

Илью Холода приговорили к 9,5 годам тюрьмы, Анатолия Пломадяле - к 8 годам, Максима Глебова, Никиту Куста и Бориса Гульчука – к 9 годам. Андрея Демчука суд освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года, в то же время ему изменен арест на домашний арест до дня вступления в силу приговора. Никита Свиридовский и Роман Иваш осужденные к условному сроку наказания на 2 года и им так же изменена мера пресечения на домашний арест. Юрий Шевченко, который ранее сотрудничал со следствием и частично признал свою вину, освобожден от отбывания наказания с испытательным условным сроком на 3 года.