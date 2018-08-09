Деньги и путешествия: как солнечное затмение 11 августа повлияет на каждый знак зодиака

Солнечное затмение 11 августа – последнее в коридоре затмений лета 2018.

Всего пара дней осталась до солнечного затмения 11 августа 2018. И с каждым днем его влияние чувствуется все сильнее.

В период солнечных затмений астрологи настоятельно не рекомендуют принимать важных решений, передает "Главред".

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Солнечное затмение: как оно повлияет на каждый знак зодиака

Раков, Весы, Скорпионов ждут позитивные и подчас неожиданные перемены в сфере бизнеса и финансов. Близнецы смогут заняться чем-то новым и расширить круг общения.

Овны, Тельцы, Львы, Водолеи – им солнечное затмение 11 августа-2018 преподнесет романтические сюрпризы, а звезды настоятельно рекомендуют уделить время семье.

Путешествия и новые открытия поджидают представителей таких знаков зодиака, как Девы и Стрельцы.

Козерогам придется разгребать старые дела, дивиденды от которых они получат чуть позже.

А вот Рыбам стоит обратить особое внимание на сферу здоровья.

Ранее астролог Влад Росс рассказал, что самым тяжелым период затмения будет для Тельцов, Водолеев, Львов и Скорпионов. Им это затмение будет "бить по почкам". Из них сложнее всего будет Львам и Водолеям.