Шесть из десяти вузов, куда поступили лучшие абитуриенты являются региональными

В Минобразования считают, что такие результаты нынешней вступительной кампании опровергают предыдущие опасения, что широкий конкурс сконцентрирует всех будущих студентов в столице.

Из десяти высших учебных заведений, в которые подались лучшие абитуриенты, тем самым увеличив их госзаказ – шесть региональных.

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Об этом сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич, передает радио Свобода. «Система широкого конкурса действует так, что дает возможность абитуриентам осуществить свою мечту и учиться там, где они хотят. Результатом этого стало то, что отдельные вузы смогли увеличить свой государственный заказ, поскольку их избрали абитуриенты с самыми высокими баллами», – объяснила Гриневич.

Большинство вузов, которые получили дополнительные бюджетные места благодаря поступающим, находятся в Киеве, Харькове и Львове. Также 189 мест государственного заказа получила Днепровская политехника.

Система широкого конкурса предусматривает, что бюджетное место предоставляется не конкретному вузу, а поступающему с лучшими баллами. По мнению министра, такие результаты нынешней вступительной кампании опровергают предыдущие опасения, что широкий конкурс сконцентрирует всех будущих студентов в столице.

«В Украине сформировалось четыре крупных университетских центрп. Центральный – город Киев, имеющий 27,7% от общего количества госзаказа, восточный – Харьковская область – 12,5%, Южный, формируется двумя областями – Днепропетровская - 6,2% и Одесская область -5,1%, то есть 11,3%, и Западный – Львовская область – 11,2% от общего количества госзаказа. То есть, если смотреть по стране, то региональное присутствие государственного заказа является пропорциональным», – считает Гриневич.

В этом году 58,8 тыс. поступающих получили рекомендации для зачисления на бюджетные места. Из них почти 87% подали оригиналы документов в вузы.