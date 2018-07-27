Названы ТОП-10 специальностей, на которые абитуриенты подали больше всего заявлений

В этом году абитуриенты подавали в среднем по 5 заявлений на бюджет на разные специальности.

ТОП-10 специальностей, на которые в этом году подано больше всего заявлений украинских абитуриентов в высшие учебные заведения, возглавили «Филология» и «Право».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых Министерства образования и науки Олег Шаров.

Так, из всего зарегистрированных 914 тыс. 545 заявлений абитуриентов на получение специальности «Филология» подано 75 тыс. 934 заявления, «Право» - 72 тыс. 965 заявлений.

Далее в рейтинге самых популярных специальностей идут: «Менеджмент» (47 тыс. 695 заявлений), «Среднее образование» (45 тыс. 397), «Компьютерные науки» (38 тыс. 374), «Экономика» (29 тыс. 702), «Медицина» (29 тыс. 65), «Инженерия программного обеспечения» (25 тыс. 930), «Туризм» (24 тыс. 827) и «Психология» (22 тыс. 675 заявлений).

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«Хочу отметить, что в этом году все педагогические специальности, то есть специальности «Педагогика», в целом подано почти 82 тыс. заявлений. Это очень важно, поскольку начатая школьная реформа «Новая украинская школа» требует серьезной кадровой поддержки. Отдельно хочу озвучить информацию относительно поступления на медицинские специальности, на большинство из которых в этом году по инициативе Минздрава был установлен минимальный балл - 150 для второго и третьего конкурсных предметов. Поступить на эти специальности изъявили желание почти 14,5 тыс. человек», - подчеркнул Шаров.

В свою очередь, директор ГП «ИнфоРесурс» Оксана Белик отметила, что среднее количество заявлений, которые подавали абитуриенты на бюджет, составляло 5. Она напомнила, что в этом году можно было подавать 7 заявлений на бюджет.

Сертификаты ВНО прошлых лет, то есть не 2018 года, использовали 8 тыс. 58 абитуриентов.

«Количество абитуриентов, которые изначально подавали только на контракт, составляет 81 тыс. 57 человек - это почти 55% от общего количества поступающих, которые зарегистрировали электронные кабинеты и подавали соответствующие заявления», - добавила Белик.

Относительно дальнейшего этапа кампании она напомнила, что 1 августа в электронных кабинетах поступающих изменится статус заявлений, поданных на бюджет, и поступающие смогут узнать, на какие специальности и в какие вузы они получили рекомендации. «Далее выбор за поступающими», - отметила Белик.

Ранее УНИАН сообщал, что самым популярным университетом среди нынешних абитуриентов являются Киевский национальный университет им. Т. Шевченко, специальность – «право».