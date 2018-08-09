Пресс-конференция ООО "ПАК-ЭКСПО Лизинг", посвященная попытке захвата предприятия

Сегодня, 9 августа, в 15.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция ООО "ПАК-ЭКСПО Лизинг", посвященная попытке захвата предприятия. Участники: генеральный директор ООО "ПАК-ЭКСПО Лизинг" Валерий Савченко, директор по развитию ООО "ПАК-ЭКСПО Лизинг" Юлия Васильчук, юрист Максим Заворотнюк (ул. Рейтарская, 8/5-А). Предварительная аккредитация журналистов обязательна по тел. (050)562-61-06.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter