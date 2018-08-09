Пресс-конференция ООО "ПАК-ЭКСПО Лизинг", посвященная попытке захвата предприятия
10:38, 09 августа 2018Общество
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Сегодня, 9 августа, в 15.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция ООО "ПАК-ЭКСПО Лизинг", посвященная попытке захвата предприятия.
Участники: генеральный директор ООО "ПАК-ЭКСПО Лизинг" Валерий Савченко, директор по развитию ООО "ПАК-ЭКСПО Лизинг" Юлия Васильчук, юрист Максим Заворотнюк (ул. Рейтарская, 8/5-А).
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