Украину накрыл свадебный бум: что предвещает новоиспеченной семье магическая дата 08.08.2018 (фото, видео)

Ажиотаж в ЗАГСах Украины вызван сегодняшней датой - 08.08.2018.

Сегодня, 8 августа, в Киеве появится 352 новых семьи.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник главного территориального управления юстиции в Киеве Станислав Куценко.

Читайте такжеУкраинская депутатка вышла замуж за британского юриста (фото)

Причина такого ажиотажа - дата 08.08.2018. По словам нумерологов, это прекрасный день для бракосочетания людей творческих, тех, кто любит свободу, самовыражение. И такую ​​же свободу готов дарить своему партнеру. К тому же, эта дата предвещает богатство и немалые деньги семье, а также – много детей, сообщает ICTV.

Отмечается, что сегодня планируют пожениться более 1,5 тыс. пар. В обычные дни – их почти вдвое меньше, около 900. Для сравнения: в прошлом году в магическую дату - 07.07.2017 – брак заключили вдвое больше молодоженов.

Ранее УНИАН выяснил, какие форматы торжества сегодня предпочитают молодожены, и во сколько свадьба им обходится. Журналисты поговорили с экспертами в этой сфере и невестами из разных уголков страны.