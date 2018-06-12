Just married: сколько стоит свадьба в Украине

Она сказала: «Да». В отличие от большинства кинофильмов, где буквально в следующем кадре после заветного согласия уже появляется свадебная церемония, в реальной жизни торжество требует немалой подготовки. Специалисты рекомендуют начинать готовиться к свадьбе где-то за полгода до намеченной даты. Особенно, если вы решили обходиться собственными силами, а не нанимать свадебного организатора.

Организатор придумывает свадьбу с нуля. Это как строить дом, начиная с проектного дизайна. «Он подбирает концепцию, подвязывает к ней декор, церемонию, все детально продумывает. Знает, как правильно спланировать тайминг дня, знает многие нюансы рынка, которые сами молодожены вряд ли будут анализировать, предлагает ведущих, фотографов, видеографов», – рассказывает ведущая и свадебный организатор Алина Познанская.

Основываясь на своем профессиональном опыте, девушка отмечает, что в Киеве услуга свадебного организатора пользуется большим спросом, чем в регионах Украины. Во-первых, люди в столице все-таки зарабатывают больше, а, во-вторых, ценят свое время. «В регионах мышление еще немного другое. Люди не понимают, зачем организатор, в принципе, им нужен. Считают, что это просто деньги на ветер...», – отмечает она.

Помимо организатора, в сфере свадебной индустрии также существует профессия свадебного координатора, работа которого обычно начинается где-то за неделю до свадьбы. К этому моменту будущие молодожены уже самостоятельно подобрали всю команду персонала и выяснили все нюансы. «Координатору просто передают список всех подрядчиков. Он рассчитывается со всеми в день свадьбы, следит, чтобы все вовремя привезли, ничего не забыли», – объясняет Познанская.

Услугами свадебного координатора решила воспользоваться пара из Житомира – Елена и Евгений, которые как раз организовывают свадьбу самостоятельно. «Я просто хочу, чтобы мои родители в этот день тоже отдохнули, чтобы и для них был праздник», – отмечает невеста.

Свадьба у них запланирована на 1 сентября. Собственно, распишется пара за несколько дней до этого, а в первый день осени планирует венчаться. После венчания – фотосессия, а уже в ресторане, когда соберутся гости, – выездная церемония.

Идеального для себя фотографа Елена нашла еще лет пять назад. Тамаду искали на кастинге: отдельно встречались с каждым кандидатом, слушали предложения. А вот с церемониймейстером хватило разговора по телефону, чтобы с первой секунды понять – именно этот человек нужен. «У нее очень хороший подход, она несколько раз встречается с вами, проводит беседу. Делает все так, как ты хотел, чтобы это выглядело», – отмечает невеста.

Свадьба Елены и Евгения планируется на 60 гостей. Общий бюджет – 130-150 тысяч гривен:

Фотограф – около 16 тысяч гривен

Видео – 13 тысяч гривен

Тамада – 8 тысяч гривен

Музыка – 3-4 тысячи гривен

Ресторан – 70-80 тысяч гривен (средний чек на одного гостя 700 гривен, это без алкогольных напитков, овощей, фруктов, нарезки, без кондитерских изделий)

Церемониймейстер – 2,5 тысяч гривен

Оформление (зал, свадебная арка, стулья) – 10 тысяч гривен

Наряд жениха – 5-5,6 тысяч гривен с обувью

«Со своим нарядом еще решаю. Представляла один образ, но то, что хочу, стоит запредельно – поэтому шью», – говорит Елена.

По ее словам, в среднем, цены по городу на свадебное платье и фату – 10-12 тысяч гривен. Визаж, прическа – можно вложиться в 700-800 гривен.

«Также у нас еще не решен вопрос по поводу транспорта. Но для меня это не в приоритете. Для меня церемония и венчание – это самое важное», – добавляет она.

Недорого, но со вкусом

Решив устроить свадебное торжество, многие молодые украинские пары задаются вопросом: можно ли устроить красивый, но недорогой праздник?

Ведущий с почти десятилетним опытом Евгений Ушаков убежден, что можно – все зависит от смелости и креатива ребят. Так, Евгений рассказал корреспонденту УНИАН о недавно проведенной им свадьбе в Харькове с бюджетом 50 тысяч гривен. Этой суммы хватило полностью на аренду территории, на свадебный банкет на 30 гостей (продукты+алкоголь), работу ведущего, звук, свет, работу официантов, декор. «Мы поговорили с ребятами и решили, что снимем красивый гостевой дом, в котором есть все условия для свадьбы. Это был кейтеринг (выездное ресторанное обслуживание, – УНИАН), что помогло сэкономить львиную долю бюджета. И касательно декора многие вещи были сэкономлены», – объясняет он.

По словам Ушакова, сегодня в Украине популярны три формата свадебного торжества.

Первый - семейный ужин. Обычно присутствует где-то 20 человек – это родители и самые близкие родственники и друзья. Ужин начинается часов в шесть вечера и длится не более четырех часов: «Люди пообщались, ведущий провел какие-то конкурсы, разрезали торт и уехали».

Второй - многие молодые пары выбирают для себя формат свадьбы-вечеринки. На такие праздники в основном приглашают друзей и только родителей, без других родственников.

И третий - по-прежнему популярной остается так называемая европейская свадьба – классический свадебный банкет без так называемых традиционных конкурсов и обрядов. «Отмечу, что некоторые традиции многие соблюдают, к примеру, обряд снятия фаты», – добавляет Евгений.

Так было, к примеру, у молодой пары из городка Кагарлык в Киевской области – Тани и Саши. Их свадьба состоялась совсем недавно, 2 июня. Ребята торжественно расписались в ЗАГСе, присутствовали и родители, и гости. «Выездную церемонию я даже не хотела. Сейчас вот все бросились их почему-то делать, но для меня нет никакой разницы», – говорит Таня.

Было и сватанье, и выкуп невесты, и переодевание во время конкурсов, и уже упомянутый обряд снятия фаты.

Свадьба была на 45 гостей. На момент разговора с УНИАН общий потраченный бюджет молодые еще не подсчитывали. Но приблизительно - около 70 тысяч гривен.

Банкет – около 30 тысяч гривен (средний чек на одного гостя 650 гривен без алкоголя, нарезки, фруктов, торта)

Тамада – 4,5 тысячи гривен

Фотограф – около 3 тысяч гривен (550 гривен за час, а брали на 5 часов)

Видео – 3 тысячи гривен (за день работы)

Машина для молодых – 1,5 тысячи гривен

Обручальные кольца – около 11 тысяч гривен

Свадебное платье невесты – 10 тысяч гривен, туфли 700 гривен (визаж и прическу Таня делала отдельно у знакомых мастеров, так что здесь смогла сэкономить)

Наряд жениха – костюм 3 тысячи гривен, туфли 2,5 тысячи

Торт – 1 300 гривен

Декор – около 2 тысяч гривен

«На оформление мы решили особо не размениваться. Украсили места молодых, на столы поставили немного живых цветов...», – отмечает Таня.

Юра и Таня из Запорожья запланировали свою свадьбу на 30 июня. У ребят предполагается традиционный выкуп невесты, роспись в ЗАГСе (выездную церемонию не брали), фотосессия и кафе. Гостей - 30 человек. По словам Тани, это средняя свадьба для Запорожья. Торжество организовывают также своими силами.

Общий бюджет: примерно 35 тысяч гривен. «Конечно, рассчитывали на меньшую сумму. Это еще одна проблема всех, кто готовится к свадьбе самостоятельно – ту сумму, на которую вы рассчитываете, умножайте на полтора. Это будет реально», – сетует невеста.

Кафе – 12 тысяч гривен (средний чек на одного гостя 300-400 гривен + 3 тысячи на алкоголь в целом)

Ведущий – 3 тысячи гривен

Декоратор – 2 тысячи гривен

Обручальные кольца – цены по городу 5,5 тысяч гривен и выше

Торт – около 800 гривен (4- 4, 5 кг по 180 гривен за кг)

Наряд жениха – в среднем по городу цены на костюм 1,5-2 тысячи гривен, рубашка 500 гривен, туфли около 900 гривен.

Свой идеальный наряд невеста еще ищет. «Рассчитывала на платье за 3 тысячи гривен, но за такую сумму проблематично в Запорожье найти красивое платье. Уже недели три потратила на поиски. Средняя стоимость платья – 5 тысяч», – рассказывает Таня.

Макияж, прическа – среднегородские цены по 500 гривен.

«Мы не брали видеоператора, у нас только фотограф – работает после ЗАГСа до кафе или до первого танца, точно пока не решили. В среднем, фотографы, которые снимают на свадьбах, как «на шабашках», стоят в свадебный сезон от 3,5 тысяч гривен. А классические берут по часам – я не встречала дешевле 500 гривен за час», – говорит Таня.

Варианты сэкономить

Чтобы организовать свадьбу в Киеве, паре нужно иметь, как минимум, 80 тысяч гривен. Это позволит организовать банкет на 30 человек (средний чек на одного гостя тысяча гривен + алкоголь). «Считаем, грубо говоря: 45 тысяч гривен на 30 человек на банкет, 10 тысяч гривен на ведущего, и порядка 25 тысяч остается на декор, фото, видео», – объясняет Евгений Ушаков.

В Харькове для организации свадьбы паре нужно иметь около 50 тысяч гривен. А та же Одесса, порой, дороже Киева – нужно около 100 тысяч гривен. Свадьбы на западной Украине тоже достаточно дорогие, там все рассчитывается в долларах. «Рядом граница – все зарабатывают в валюте, - объясняет Евгений. – А цены не меньше киевских точно».

По его словам, вопреки стереотипу о дорогих выездных церемониях, молодоженам она может быть выгоднее торжественной росписи в ЗАГСе. Ведь после такой росписи молодожены сталкиваются с проблемой трансфера в ресторан для гостей, плюс, в ЗАГС принято приносить шампанское, какие-то закуски. «Также с целью сэкономить я всегда рекомендую, чтобы люди не привязывались в дате торжества к субботе. У нас в этом году достаточно много свадеб в будний день проходит, и это позволяет сэкономить около 20-30%», – добавляет он.

Свадебный банкет лучше всего назначать не раньше, чем на пять вечера. На праздниках, которые начинаются в час-два дня, очень много продуктов пропадает впустую. Идеальный вечер должен длиться не более пяти часов. Важно правильно рассчитывать меню, советоваться, изучать информацию в интернете. «Зачастую рестораны, к сожалению, впихивают дополнительные блюда. И потом люди в судочках увозят эти стухшие салаты, которые никто не ест», – говорит Евгений, рекомендуя на стадии выбора ресторана предварительно посещать заведения, как обычный гость. «Если отношение к вам ужасное, то, поверьте, на банкете будет тоже самое. А если приехать и сразу сказать, что вы планируете свадьбу, вам преподнесут все самое лучшее», – добавляет он.

Единственное, на чем нельзя экономить, по мнению Ушакова – это ведущий и фотограф. Ведущий на свадьбу, к примеру, в Харькове стоит от 8 тысяч гривен, в Киеве – от 13 тысяч гривен. Хороший фотограф берет, как минимум, 1,5 тысячи гривен в час. Чтобы выбрать действительно специалиста, важно оценить его работы, профиль, сайт, читать отзывы. Если человек работает постоянно, сразу понятно, что он хорош.

Скрупулезно к выбору ведущего и фотографа подходит, к примеру, пара молодых ребят из Киева - Наташа и Марк. Их свадьба запланирована на 7 июля. По идее, ведущий на мероприятии будет и церемонию проводить, и гостей развлекать, и функции координатора выполнять. Поэтому ребята готовы потратить на него 20 тысяч гривен – это наибольшая статья их расходов на свадьбу без учета банкета. С фотографом также пока определяются.

Изначально для официального оформления своих отношений подумывали воспользоваться услугами документ-сервиса «Готово». Выяснилось, что получасовая церемония росписи там стоит около 7 тысячи гривен. Плюс, из-за иностранного гражданства жениха, ребятам пришлось бы доплачивать сверху 2 тысячи гривен.

В общем, в итоге, Наташа и Марк решили расписаться вдвоем в центральном ЗАГСе, после чего разъедутся готовиться к банкету и «наводить себе красоту». На пять вечера запланирована выездная церемония, небольшая фотосессия новоиспеченных супругов, сразу после которой – свадебный банкет.

Общий запланированной бюджет – 120 тысяч гривен. Ожидается около 40 гостей.

Ресторан – 40 тысяч гривен (средний чек на одного гостя 1200 гривен + алкоголь 30 тысяч гривен)

Церемония – 7 тысяч гривен (арка, дорога жизни, аренда места)

Ведущий и ди-джей – 20 тысяч гривен

Обручальные кольца – около 6 тысяч гривен

Оформление зала – до 10 тысяч гривен

Наряды молодых – в процессе выбора, как и шоу-программа. «Первый танец танцевать собираемся, но будет, скорее, импровизация. Разве что немного дома потренируемся», – говорит невеста.

«Кроме того, все рестораны берут 10% «чая». Я обошла восемь ресторанов. Выходит, еще 4 тысячи гривен «на чай»», – отмечает Наташа.

А вот вторая пара наших собеседников из Киева – Янина и Дима – планируют стать мужем и женой в конце августа-сентябре (с датой пока не определились). Грандиозного торжества они не затевают. Решили просто расписаться, по-семейному отпраздновать с родителями и улететь в свадебное путешествие, где и провести выездную церемонию.

Такой формат свадьбы ребята выбрали, посчитав, во сколько им примерно обойдется традиционный банкет. «Насчитали около 50 человек тех, кого хотелось бы пригласить. Такая свадьба потянет на более 200 тысяч гривен, так что мы отказались от этой затеи. Решили, что лучше сделаем маленькую роспись и поедем в отпуск с церемонией для себя», – вспоминает Янина.

На свадьбу + путешествие с организацией там церемонии, свадебной фотосессией и видеосъемкой планируют потратить около 130 тысяч гривен.

Ребята уже примерно определились с обручальными кольцами, а наряды пока в процессе выбора. Планируют, что образы жениха и невесты впишутся в 28 тысяч гривен. «Однозначно все хотим купить. В платье мы планируем фотосессию в путешествии, а брать надолго в аренду – невыгодно. Плюс, у меня есть маленькая мечта, надевать платье в годовщину, чтоб не терять форму», – с улыбкой отмечает невеста.

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Организовывать банкет или свадебный ужин, приглашать трех фотографов и устраивать конкурсы с переодеванием, а, может, просто уехать вдвоем за рубеж – молодожены вправе выбирать по своему вкусу и карману. Главное, в процессе прислушиваться к другу к другу, и не забывать, что истинный смысл этого дня – совет и ваша любовь.

Ирина Шевченко