В Крыму мать подожгла 19-летнего сына: ожоги 80%

В одном из населенных пунктов Белогорского района в Крыму мать сожгла своего сына.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК, это произошло ночью 10 марта. Женщина, состоящая на учете в психоневрологическом диспансере, решила свести счеты со своим сыном. Местные жители говорят, что возможной причиной трагедии послужила возникшая вечером ссора между матерью и сыном. Подкравшись среди ночи к спящему 19-летнему парню, она облила его бензином и подожгла, при этом часть бензина попала и на мать.

«Вспыхнули оба одновременно. Крики объятого пламенем молодого человека разбудили соседей. Зная о пристрастии соседки к пиромании, они побежали в дом. Потушив подручными средствами постельные принадлежности и парня, срочно вызвали неотложку», - сообщили в пресс-службе.

С ожогами 80% тела пострадавший доставлен в ожоговое отделение Белогорской больницы. Состояние парня крайне тяжелое. Рядом с ним, в соседней палате, лежит и его мать. У нее незначительные ожоги рук и лица.